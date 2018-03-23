Акционер группы ПИК Сергей Гордеев продает ТЦ «Ривьера» на юге Москвы

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Рыночная стоимость «Ривьеры» может составлять $350-450 млн, подсчитал партнер Colliers International Станислав Бибик Дмитрий Новожилов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании «КЛС Евразия венчур фонд» о приобретении прав на ООО «Ривьера», сообщила ФАС. «Ривьера» владеет одноименным торговым-центром на бывшей территории завода ЗиЛ на Автозаводской улице. Его общая площадь - 298 000 кв. м, из которых 100 000 кв. м - арендуемая.

KLS Eurasia Venture Fund, как сказано на его сайте, находится под управлением киргизской компании KLS Securities, созданной бизнесменом Владимиром Кирюшей. Сам фонд специализируется на инвестициях в проекты в сфере промышленности, горного дела и коммерческой недвижимости, говорится там. Конкретные проекты на сайте не указаны.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят, что компании из Кыргызстана до сих пор не инвестировали в покупку объектов недвижимости в России.