Акционер группы ПИК Сергей Гордеев продает ТЦ «Ривьера» на юге Москвы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании «КЛС Евразия венчур фонд» о приобретении прав на ООО «Ривьера», сообщила ФАС. «Ривьера» владеет одноименным торговым-центром на бывшей территории завода ЗиЛ на Автозаводской улице. Его общая площадь - 298 000 кв. м, из которых 100 000 кв. м - арендуемая.
KLS Eurasia Venture Fund, как сказано на его сайте, находится под управлением киргизской компании KLS Securities, созданной бизнесменом Владимиром Кирюшей. Сам фонд специализируется на инвестициях в проекты в сфере промышленности, горного дела и коммерческой недвижимости, говорится там. Конкретные проекты на сайте не указаны.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят, что компании из Кыргызстана до сих пор не инвестировали в покупку объектов недвижимости в России.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}