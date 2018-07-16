Где жили болельщики во время чемпионата мира по футболу

Предложения по съемным квартирам помогли тем, кому не досталось отелей

По данным Airbnb, 76%, или около 210 000 гостей, – фанаты из-за рубежа Григорий Сысоев / РИА Новости

Более 277 000 туристов арендовали жилье в России на время чемпионата мира по футболу через сервис аренды квартир Airbnb, рассказали его аналитики. Это в четыре раза больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Airbnb, 76%, или около 210 000 гостей, – фанаты из-за рубежа. Больше всего туристов приехали из США, Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу.

Это совпадает и с предварительными данными FIFA по продаже билетов: треть всех билетов (около 870 000) досталась россиянам, остальные также распределяются между иностранными гостями. Ранее FIFA сообщала, что больше всего билетов получили болельщики из США (88 825), Бразилии (72 512), Колумбии (65 234), Германии (62 541), Мексики (60 302), Аргентины (54 031), Перу (43 583), Китая (40 251), Австралии (36 359) и Англии (32 362).

В большинстве принимающих городов количество предложений по сдаче квартир увеличилось минимум в два раза, отмечает PR менеджер OneTwoTrip Алексей Белоусов. Причем, по данным Airbnb, 58% хозяев квартир сдавали жилье впервые. Зачастую квартиры заменяли туристам отели, поскольку их просто не хватало, отмечает Белоусов. Например, в Саранске номерной фонд составлял лишь 2200 номеров, его не хватало на всех туристов. По данным OneTwoTrip, предложение по квартирам превысило по количеству мест размещения номерной фонд в два раза.

Самым гостеприимным для футбольных фанатов городом стала Москва, принявшая наибольшее количество гостей (более 97 000), за ней следуют Санкт-Петербург (82 000), Казань (26 000), Самара (более 17 000) и Нижний Новгород (более 15 000), отмечают аналитики Airbnb.

Однако, по данным OneTwoTrip, лишь 15% болельщиков предпочли остановиться в съемных квартирах. 52% гостей выбрали традиционные отели, 28% планировали остановиться у друзей и знакомых, а 4% решили ночевать в палатке или автомобиле.

Спрос на съемное жилье в России на время путешествий продолжит расти, уверен Белоусов: зачастую это дешевле гостиницы. Например, стоимость и отеля, и квартир на время финала чемпионата мира (с 14 по 15 июля) начинается от 2000 руб., продолжает он. При этом квартиры обычно подходят для размещения 3-4 человек, а отели – лишь двоих.

За границей же съемное жилье значительно дешевле, продолжает Белоусов: если отели в Амстердаме на те же даты стоят от 10 000 руб., то квартиры – от 5000 руб.

Некоторые российские арендодатели предлагали для размещения некачественное съемное жилье, указывает Белоусов: состояние квартир было плохое, а цены – завышены. Такие предложения остались не востребованы, отмечает он. Теперь же собственники увидели границы цен и необходимый уровень качества жилья, что сделает предложение более востребованным в будущем, считает эксперт.

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