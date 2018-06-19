Чемпионат мира спровоцировал интерес к Tinder

Основная функция Tinder – поиск пользователей, находящихся поблизости Евгений Разумный / Ведомости

Во время проходящего в России чемпионата мира по футболу вырос трафик сервиса мобильных знакомств Tinder, отметили российские сотовые операторы.

По наблюдениям МТС, трафик именно этого приложения рос больше, чем у мессенджеров и соцсетей, – в 11 раз, если сравнивать со средними значениями трафика с начала года до 1 июня. Такие выводы МТС сделал на основе анализа обезличенных «больших данных» 30 000 своих абонентов, которые в дни матчей оказывались вблизи стадионов или в фан-зонах чемпионата в Москве, Санкт-Петербурге и Саранске, рассказал «Ведомостям» представитель МТС. Он отметил, что речь идет о не о гостях чемпионата, а о давних абонентах оператора.

Рост интереса к Tinder среди своих абонентов отмечает и оператор Tele2. По словам его представителя, трафик Tinder вырос в 3,5 раза относительно средних значений до начала чемпионата (речь идет об абонентах Tele2 со стажем, а не об иностранных роумерах).

«Мегафон» также отмечал интерес к Tinder во время матча – открытия чемпионата между Россией и Саудовской Аравией. Сервис знакомств использовался на матче, на него пришлось около 1% всего трафика «Лужников». По наблюдениям «Мегафона», это вдвое меньше показателя мессенджера Telegram, на который пришлось 2% трафика. 72% всего интернет-трафика пришлось на мессенджер WhatsApp.

На момент публикации заметки представитель Tinder не ответил на запрос «Ведомостей».

Tinder уже заявлял о себе на громких спортивных событиях. Например, на зимней Олимпиаде в Пхенчане количество пользователей сервиса выросло на 348%, количество совпадений, позволяющих начать диалог, – на 644%, количество просмотренных партнеров – на 571%, сообщало издание Sports.ru.

Tinder – это мобильное приложение для знакомств, принадлежащее американской компании Match Group (она также владеет другими сервисами знакомств).

Основная функция Tinder – поиск пользователей, находящихся поблизости (в бесплатной версии приложения есть ограничение по поиску пар в радиусе до 160 км). В Tinder можно отмечать понравившихся пользователей «свайпом» (смахиванием фотографии на дисплее смартфона) вправо, «свайп» влево означает, что пользователь тебе не нравится. Если пользователи взаимно симпатичны друг другу, то они образуют так называемый «match» и приложение позволяет им пообщаться друг с другом. У приложения есть две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold (229 и 329 руб. в месяц соответственно), они позволяют также искать пользователей в других геолокациях – например, пользователю, находящемуся в Бразилии, искать пары в Москве. По собственным данным приложения, Tinder работает более чем в 190 странах. Приложение зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии.

В I квартале 2018 г. выручка Match Group составила $407 млн, что на 36% больше показателя аналогичного периода 2017 г., следует из отчетности компании. При этом выручка Tinder за период выросла на 150% – ее долю в общей выручке и абсолютное значение Match.com не раскрывает. В I квартале 2018 г. у Tinder было 3,47 млн платных подписчиков, следует из отчетности Match Group.

С 14 июня вырос и общий трафик в соцсетях и мессенджерах, отмечает МТС: количество обращений к Facebook, Instagram, «В контакте», Whatsapp, Viber увеличилось более чем на треть, рассказывает представитель оператора. Число прямых видеотрансляций выросло в полтора раза. Свои наблюдения МТС проверяла на контрольных группах жителей тех же городов и уверилась, что Facebook, Instagram и «В контакте» болельщики пользуются почти вдвое чаще обычных горожан.

По наблюдениям Tele2, гости чемпионата пользуются голосовой связью так же, как и обычные туристы, приезжающие в Россию, но мобильным интернетом – не в пример активнее. Среди роумеров активнее всех передают данные гости из Аргентины, Мексики, США, Китая, Египта и Исландии, рассказал представитель оператора. По наблюдениям «Вымпелкома», на матче-открытии больше всех трафика использовали гости из США, Саудовской Аравии, Франции, Китая и Аргентины. По данным компании OneFactor (занимается аналитикой больших данных), около 30% гостей пользуются мобильным интернетом с иностранной sim-карты.