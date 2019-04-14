Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Fix Price зашла на склад

Fix Price приобрела склад на северо-востоке Подмосковья

Это третья по величине сделка в этом году

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price купила у девелоперской компании PNK Group логистический комплекс на 28 000 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Пушкино» на Ярославском шоссе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с объектом. По их словам, сделка прошла по схеме built-to-suit, т. е. PNK Group еще предстоит возвести для Fix Price распределительный центр и передать его в собственность ритейлера. Управляющий директор PNK Group Татьяна Семесь, директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель и директор по работе с корпоративными клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank (консультант сделки) Константин Фомиченко подтвердили факт заключения договора. По их словам, кроме распределительного центра в сделку войдет еще и офисный комплекс на 2500 кв. м. Работы на площадке начались, поэтому вести операционную деятельность на объекте Fix Price сможет уже с ноября 2019 г., говорят собеседники «Ведомостей». Из распределительного центра в Пушкине товар будет отправляться более чем в 350 магазинов сети, находящихся в Москве и области, а также в близлежащих регионах, уточнил Штайнагель.

Управлением сети Fix Price занимается ООО «Бэст прайс», созданное в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. состав акционеров сети поменялся: ими стали топ-менеджеры сети, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова, фонд «ВТБ капитала» и группа инвесторов из Прибалтики. В прошлом году «Коммерсантъ» сообщал, что прибалтийский фонд Quadro Capital Partners из числа акционеров Fix Price вышел. По данным самой компании, на март 2019 г. у нее было около 3000 магазинов. По данным «Infoline-аналитики», в прошлом году у Fix Price появилось 487, а в I квартале 2019 г. – 324 новых магазина. Выручка компании в 2018 г. увеличилась на 25% и составила 100 млрд руб. без учета НДС.

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