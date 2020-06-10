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Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники

Бизнесмен Владимир Голубев выкупил у ВЭБа тепличный комплекс в Подмосковье
Антон Филатов Екатерина Бурлакова
TASS

Бизнесмен Владимир Голубев, по данным с сайта Единой электронной торговой площадки, стал победителем аукциона, на который было выставлено 100% долей в ООО «Спецпромкомпания». Эта компания, как следует из отчета по ее оценке, принадлежала госкорпорации ВЭБ.РФ: она владеет 440,8 га земли на территории совхоза «Раменское» в Раменском районе Подмосковья. На этой территории находится тепличный комплекс, который в настоящее время используется для выращивания роз, говорит представитель ВЭБ.РФ. Структура госкорпорации, по его словам, выкупила Спецпромкомпанию на торгах при процедуре банкротства в 2018 г. за 734,5 млн руб. в целью дальнейшего развития. Удалось увеличить размер производственных площадей, и актив продан с хорошей прибылью. Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за Спецпромкомпанию 903,9 млн руб. 

Владимир Голубев – акционер холдинга «Адамант», одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В этом году компания заняла 13-е место в рейтинге рантье российского журнала Forbes с арендным доходом $225 млн. По данным группы, ей принадлежит около 1,5 млн кв. м недвижимости. Среди проектов – петербургские торгово-развлекательные центры «Заневский каскад», «Континент на Звездной», «Меркурий» и т. д. Кроме Голубева акционерами «Адаманта» являются Игорь Лейтис, Михаил Баженов и Анатолий Мариничев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных