Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники

Бизнесмен Владимир Голубев, по данным с сайта Единой электронной торговой площадки, стал победителем аукциона, на который было выставлено 100% долей в ООО «Спецпромкомпания». Эта компания, как следует из отчета по ее оценке, принадлежала госкорпорации ВЭБ.РФ: она владеет 440,8 га земли на территории совхоза «Раменское» в Раменском районе Подмосковья. На этой территории находится тепличный комплекс, который в настоящее время используется для выращивания роз, говорит представитель ВЭБ.РФ. Структура госкорпорации, по его словам, выкупила Спецпромкомпанию на торгах при процедуре банкротства в 2018 г. за 734,5 млн руб. в целью дальнейшего развития. Удалось увеличить размер производственных площадей, и актив продан с хорошей прибылью. Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за Спецпромкомпанию 903,9 млн руб.