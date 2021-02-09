«Яндекс.Маркет» арендовал на Новорязанском шоссе 200 000 кв. м складов

Они напоминают, что ранее стороны заключили соглашение лишь на 100 000 кв. м, теперь площадь объектов увеличена в 2 раза. Представители «Софьино» и «Яндекс.Маркета» эту информацию подтвердили. По словам последнего, компания планирует объединить два комплекса, что позволит повысить качество и эффективность обработки товаров, снизить сроки и стоимость доставки и проч. Первая фаза второго комплекс на 40 000 кв. м будет закончена уже осенью 2021 г., говорит собеседник «Ведомостей».