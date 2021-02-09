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«Яндекс.Маркет» арендовал на Новорязанском шоссе 200 000 кв. м складов

Это будет один из крупнейших логопарков для одной компании в России
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Общая площадь складов, которую арендовала компания «Яндекс.Маркет» в логопарке «Софьино» на Новорязанском шоссе в Подмосковье, составила 200 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавшие с участниками сделки.

Они напоминают, что ранее стороны заключили соглашение лишь на 100 000 кв. м, теперь площадь объектов увеличена в 2 раза. Представители «Софьино» и «Яндекс.Маркета» эту информацию подтвердили. По словам последнего, компания планирует объединить два комплекса, что позволит повысить качество и эффективность обработки товаров, снизить сроки и стоимость доставки и проч. Первая фаза второго комплекс на 40 000 кв. м будет закончена уже осенью 2021 г., говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных