«Яндекс.Маркет» арендовал на Новорязанском шоссе 200 000 кв. м складов

«Яндекс.Маркет» арендовал на Новорязанском шоссе 200 000 кв. м складовЭто будет один из крупнейших логопарков для одной компании в России
Общая площадь складов, которую арендовала компания «Яндекс.Маркет» в логопарке «Софьино» на Новорязанском шоссе в Подмосковье, составила 200 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавшие с участниками сделки.
Они напоминают, что ранее стороны заключили соглашение лишь на 100 000 кв. м, теперь площадь объектов увеличена в 2 раза. Представители «Софьино» и «Яндекс.Маркета» эту информацию подтвердили. По словам последнего, компания планирует объединить два комплекса, что позволит повысить качество и эффективность обработки товаров, снизить сроки и стоимость доставки и проч. Первая фаза второго комплекс на 40 000 кв. м будет закончена уже осенью 2021 г., говорит собеседник «Ведомостей».
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