Штаб-квартиру «Яндекса» у Воробьевых гор построит MR Group

«Яндекс» приобрел 20-этажную гостиницу и права на 4 га на ул. Косыгина еще в конце 2018 г. На том месте компания планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 000 кв. м. Кроме офисных площадей там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей «Яндекса» и т. д. Инвестиции в строительство комплекса управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков оценивает в 30–40 млрд руб. Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов считает, что с учетом отделки и оснащения штаб-квартиры техническим оборудованием общие затраты будут больше – $750–850 млн (53–60 млрд руб.).