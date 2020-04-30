Какой будет новая штаб-квартира «Яндекса»

У «Яндекса» был план увеличить площадь штаб-квартиры до 250 000 кв. м к 2025 г., говорили два консультанта, работавшие с компанией. Кроме офисов, проект должен был включать в себя еще и апартаменты для временного проживания сотрудников. Правда, размер участка по «Корстоном» не позволял эти планы осуществить, говорили собеседники «Ведомостей». «Яндексу» предлагали приобрести соседнюю площадку, но она отказалась, знают они. Сейчас на участке между улицами Косыгина и Академика Зелинского разбит сквер. Как следует из материалов, подготовленных к общественному обсуждению, он должен быть благоустроен, застраивать его не планируется. «Мы готовы помочь с созданием новой парковой зоны на территории Гагаринского районе», – говорит представитель «Яндекса».