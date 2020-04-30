Какой будет новая штаб-квартира «Яндекса»На месте гостиницы «Корстон» появятся офисы, спортивный комплекс и музей
Проект застройки территории, на которой сейчас расположена гостиница «Корстон» (бывший «Орленок») выставлен на общественное обсуждение. Информация об этом появилась на сайте «Активный гражданин».
Еще в конца 2018 г. 20-этажную гостиницу и права на 4 га на улице Косыгина приобрел «Яндекс». «Корстон» планируется снести, а на ее месте компания хотела построить новую-штаб квартиру. Брокер сделки Cushman & Wakefield тогда сообщала, что площадь нового здания составит 100 000 — 120 000 кв. м. Сам «Яндекс» подробностей не раскрывал.
Из материалов, подготовленных к общественному обсуждению, следует, что штаб-квартира будет больше: на участке можно возвести до 170 000 кв. м недвижимости. Представитель «Яндекса» это подтвердил, но уточнил что архитектурная концепция еще только разрабатывается. Максимальная высота здания составит 75 м. Это соответствует высоте «Корстона», отмечает представитель «Яндекса». Кроме офисных площадей, штаб-квартира будет включать в себя подземную парковку, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей «Яндекса», сказано в материалах. «Это будет технологичное здание с современным общественным пространством, открытое для жителей района», – обещает представитель компании.
Проект планировки территории помимо участка «Корстона» включает в себя и площадку на 2,2 га между улицами Косыгина и Академика Зелинского. Эта территория находится в федеральной собственности, «Яндексу» она не принадлежит, знают два консультанта, работавшие с компанией. На нем институт химической физики имени Семенова Российской Академии наук еще почти 15 лет назад планировал построить жилой комплекс. В 2004 г. он для этих целей заключил инвестконтракт с компанией СУ-155 Михаила Балакина. Но проект, который должен был называться «Семеновские холмы», так и не был выполнен.
У «Яндекса» был план увеличить площадь штаб-квартиры до 250 000 кв. м к 2025 г., говорили два консультанта, работавшие с компанией. Кроме офисов, проект должен был включать в себя еще и апартаменты для временного проживания сотрудников. Правда, размер участка по «Корстоном» не позволял эти планы осуществить, говорили собеседники «Ведомостей». «Яндексу» предлагали приобрести соседнюю площадку, но она отказалась, знают они. Сейчас на участке между улицами Косыгина и Академика Зелинского разбит сквер. Как следует из материалов, подготовленных к общественному обсуждению, он должен быть благоустроен, застраивать его не планируется. «Мы готовы помочь с созданием новой парковой зоны на территории Гагаринского районе», – говорит представитель «Яндекса».
Инвестиции в строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает в 13-15 млрд руб. С учетом отделки и оснащения комплекса техническим оборудованием общие затраты могут составить $750-850 млн (55-62 млрд руб), оценивает директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов. Если часть штаб-квартиры займет инфраструктура, то, по его оценке, офисная часть может составить около 100 000 кв.м, что для такой развивающейся компании как «Яндекс» не так уж и много. В этой связи Цыренов предполагает, что она может после завершения строительства штаб-квартиры оставить часть сотрудников в текущих офисах или арендовать дополнительные площади.
Сейчас «Яндекс» занимает около 55 000 кв. м в бизнес-центре «Красная роза» на ул. Тимура Фрунзе и 30 000 кв. м в комплексе «Аврора» недалеко от Павелецкого вокзала. В конце 2019 г. компания сняла еще 20 000 кв. м в бизнес-центре «Око» в «Москва-сити». Она также договаривается об аренде около 20 000 кв.м в комплексе Neva Towers, рассказывали ранее два консультанта, работавшие с компанией. Активно снимает офисы и «Яндекс.Маркет»: в прошлом году она арендовала 3900 кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15 800 кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате под штаб-квартиру.
Сроки строительства штаб-квартиры «Яндекса» пока не известны. Компания, скорее всего, привлечет в проект какого-нибудь опытного девелопера, заключает Цыренов.