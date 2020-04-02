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Дом.РФ и «Яндекс» могут открыть новые офисы в «Москва-сити»

Они ведут переговоры об аренде площадей в бизнес-центре Neva Towers
Антон Филатов Ксения Болецкая
Дом.РФ и «Яндекс» хотят арендовать офисы в многофункциональном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити» /TASS

Дом.РФ и «Яндекс» ведут переговоры с компанией Metrika Investments: они хотят арендовать офисы в многофункциональном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами возможной сделки. О переговорах также знают партнер Metrika Investments и человек, близкий к одному из потенциальных арендаторов.

Metrika Investments создана концерном «Россиум» в 2019 г. для управления премиальной недвижимостью в Москве и покупки таких объектов. Основной владелец «Россиума» – Роман Авдеев. Летом 2019 г. концерн объявил об объединении с группой «Регион». 

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