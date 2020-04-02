Дом.РФ и «Яндекс» могут открыть новые офисы в «Москва-сити»

Дом.РФ и «Яндекс» ведут переговоры с компанией Metrika Investments: они хотят арендовать офисы в многофункциональном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами возможной сделки. О переговорах также знают партнер Metrika Investments и человек, близкий к одному из потенциальных арендаторов.