«Яндекс» объявил о покупке участка под новую штаб-квартиру в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» подписал соглашение о покупке участка площадью 4 га на ул. Косыгина, 15, для строительства своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сейчас на этом участке находится гостиница «Корстон» (бывший «Орленок»).

После закрытия сделки компания разработает проект новой штаб-квартиры. «Яндекс» отмечает, что Гагаринский район, по которому проходит улица Косыгина, – один из главных научных кластеров Москвы. «В съемной квартире в «сталинке» на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия», – говорится в сообщении. В Институте общей генетики на ул. Губкина снимала помещение компания CompTek, «из которой вырос «Яндекс», уточняет пресс-служба.

О том, что «Яндекс» может купить гостиницу «Корстон» на ул. Косыгина, «Ведомости» писали еще в сентябре со ссылкой на двух консультантов, работающих с «Яндексом». Кроме отеля, который, если сделка состоится, будет либо снесен, либо существенно перестроен, продавался и примыкающий к нему участок, говорили они. Территории «Корстона» может не хватить для нужд «Яндекса», предупреждали собеседники «Ведомостей».

Официальный представитель «Яндекса» тогда говорил, что это слухи, которые компания не комментирует.

Сейчас «Яндекс» арендует чуть менее 61 000 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза» в Хамовниках. Договор аренды истекает в конце 2021 г., сообщала компания. Еще около 27 000 кв. м интернет-компания арендует в бизнес-центре «Аврора» рядом с Павелецким вокзалом.

«Яндекс» не будет продлевать договор аренды в «Красной Розе» после 2021 г. и ищет площадку под строительство штаб-квартиры, сообщала газета «Коммерсантъ» осенью 2017 г. Тогда партнером «Яндекса» издание называло O1 Properties Бориса Минца – компания должна была найти площадку и выступить девелопером проекта.

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