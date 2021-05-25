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«Самолет» построит еще один крупный жилой комплекс в Люберцах

Рядом с «Томилино парком» появится микрорайон на 500 000 кв. м
Антон Филатов Дарья Молоткова
«Самолет»

Девелоперская группа «Самолет» построит рядом со своим жилым комплексом «Томилино парк» (650 600 кв. м) в Люберцах еще один крупный проект: на 60,3 га рядом с деревней Жилино она возведет целый микрорайон на 500 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар эту информацию подтвердил. По его словам, первые две очереди комплекса планируется ввести в эксплуатацию к 2024 г., полностью же проект будет завершен к 2028 г.

В рамках развития нового микрорайона в Люберцах «Самолет» должен будет взять на себя еще и обязательства по достройке проблемного жилого комплекса с похожим названием – «Томилино», говорят два консультанта. По данным сайта обманутых дольщиков Московской области, группа компаний «Рассвет» должна была ввести его в эксплуатацию еще 4,5 года назад. В «Самолете» уточняют, что квартиры в этом объекте после окончания работ будут переданы 332 дольщикам. Девелопер действительно «поможет решить проблему участников долевого строительства трех недостроенных корпусов «Томилино», включив их в свой новый проект», подтвердил «Ведомостям» глава администрации городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных