«Самолет» построит еще один крупный жилой комплекс в Люберцах

«Самолет» построит еще один крупный жилой комплекс в ЛюберцахРядом с «Томилино парком» появится микрорайон на 500 000 кв. м
Девелоперская группа «Самолет» построит рядом со своим жилым комплексом «Томилино парк» (650 600 кв. м) в Люберцах еще один крупный проект: на 60,3 га рядом с деревней Жилино она возведет целый микрорайон на 500 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар эту информацию подтвердил. По его словам, первые две очереди комплекса планируется ввести в эксплуатацию к 2024 г., полностью же проект будет завершен к 2028 г.
В рамках развития нового микрорайона в Люберцах «Самолет» должен будет взять на себя еще и обязательства по достройке проблемного жилого комплекса с похожим названием – «Томилино», говорят два консультанта. По данным сайта обманутых дольщиков Московской области, группа компаний «Рассвет» должна была ввести его в эксплуатацию еще 4,5 года назад. В «Самолете» уточняют, что квартиры в этом объекте после окончания работ будут переданы 332 дольщикам. Девелопер действительно «поможет решить проблему участников долевого строительства трех недостроенных корпусов «Томилино», включив их в свой новый проект», подтвердил «Ведомостям» глава администрации городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.