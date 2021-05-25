«Самолет» построит еще один крупный жилой комплекс в Люберцах

Девелоперская группа «Самолет» построит рядом со своим жилым комплексом «Томилино парк» (650 600 кв. м) в Люберцах еще один крупный проект: на 60,3 га рядом с деревней Жилино она возведет целый микрорайон на 500 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар эту информацию подтвердил. По его словам, первые две очереди комплекса планируется ввести в эксплуатацию к 2024 г., полностью же проект будет завершен к 2028 г.