Один из крупнейших гибких офисов в Москве откроется на Ленинградском проспекте

Сеть гибких офисов Inex Multispace арендовала свыше 10 000 кв. м в бизнес-центре «ВТБ арена парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. Совладелец Inex Multispace Сергей Кудрявцев, а также представители «ВТБ арена парка» и CBRE (выступала консультантом сделки) эту информацию подтвердили. Кроме того, компания также создаст в этом здании еще один гибкий офис, на 6000 кв. м, для крупной IT-компании, сообщил Кудрявцев, не раскрыв детали. По его словам, получается, что под управлением Inex Multispace в «ВТБ арена парке» будет свыше 16 000 кв. м, на которых можно будет разместить около 3000 человек. Сам объект будет работать под брендом Multispace Dinamo.