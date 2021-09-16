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Один из крупнейших гибких офисов в Москве откроется на Ленинградском проспекте

Созданная компанией Pridex сеть Inex Multispace займет 16 000 кв. м в «ВТБ арена парке»
Дарья Молоткова
«ВТБ арена парк» – проект комплексной реконструкции стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории / «ВТБ арена парк»

Сеть гибких офисов Inex Multispace арендовала свыше 10 000 кв. м в бизнес-центре «ВТБ арена парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. Совладелец Inex Multispace Сергей Кудрявцев, а также представители «ВТБ арена парка» и CBRE (выступала консультантом сделки) эту информацию подтвердили. Кроме того, компания также создаст в этом здании еще один гибкий офис, на 6000 кв. м, для крупной IT-компании, сообщил Кудрявцев, не раскрыв детали. По его словам, получается, что под управлением Inex Multispace в «ВТБ арена парке» будет свыше 16 000 кв. м, на которых можно будет разместить около 3000 человек. Сам объект будет работать под брендом Multispace Dinamo.

Гибкий офис в «ВТБ арена парке» будет вторым по величине подобным объектом в Москве, утверждают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Крупнее его только коворкинг на 20 000 кв. м, который сеть «Ключ» планирует открыть в бизнес-центре «Форум» на пр-те Вернадского. Что касается работающих объектов, то тут рекорд принадлежит гибкому офису BusinessClub от Capital Group на 9800 кв. м в многофункциональном комплексе «Око II» в деловом центре «Москва-сити». Его арендатором уже выступает «Яндекс». Среди других крупных коворкингов – SOK на 9000 кв. м в том же «ВТБ арена парке» и на 7200 кв. м в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных