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Sezar Group может построить 600 000 кв. м недвижимости на севере Москвы

Девелопер приобрел территорию овощебазы «Красная Пресня» на «Беговой»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания Sezar Group покупает крупный участок овощебазы «Красная Пресня», которая расположена во 2-м Хорошевском проезде рядом со ст. м. «Беговая». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. По их словам, сделка или уже закрыта, или находится на финальной стадии. По данным «СПАРК-Интерфакса», 18 октября генеральным директором АО «Красная Пресня» стал Ян Хизгилов. Он же возглавляет фирму ООО «Исток», которой принадлежат права на домены жилого комплекса «Династия» на Хорошевском шоссе. Его девелопер – Sezar Group. Представитель компании от комментариев отказался.

АО «Красная Пресня» владеет участком общей площадью 20 га, рассказывали ранее консультанты, работавшие с ним. Изначально саму компанию контролировал девелопер «Пересвет-инвест», который в 2014 г. планировал построить на территории овощебазы торгово-развлекательный комплекс «Грин молл» на 315 000 кв. м. Спустя год стало известно, что переговоры о покупке участка ведет шведская IKEA, которая таким образом смогла бы открыть на тот момент первый свой комплекс «Мега» в пределах МКАД, но в итоге сделка сорвалась. Спустя несколько лет фактический контроль над «Красной Пресней» получил банк ВТБ, которому компания была должна в общей сложности 4,37 млрд руб. В 2017 г. права на этот кредит выкупила структура группы «Регион». Впрочем, она тоже переуступила его структуре текущего акционера O1 Properties – фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко, который в 2011 г. в течение полугода владел 25% компании «Регион портфельные инвестиции» (сейчас входит в ИК «Регион»). Представитель RT&I также от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных