Sezar Group может построить 600 000 кв. м недвижимости на севере Москвы

АО «Красная Пресня» владеет участком общей площадью 20 га, рассказывали ранее консультанты, работавшие с ним. Изначально саму компанию контролировал девелопер «Пересвет-инвест», который в 2014 г. планировал построить на территории овощебазы торгово-развлекательный комплекс «Грин молл» на 315 000 кв. м. Спустя год стало известно, что переговоры о покупке участка ведет шведская IKEA, которая таким образом смогла бы открыть на тот момент первый свой комплекс «Мега» в пределах МКАД, но в итоге сделка сорвалась. Спустя несколько лет фактический контроль над «Красной Пресней» получил банк ВТБ, которому компания была должна в общей сложности 4,37 млрд руб. В 2017 г. права на этот кредит выкупила структура группы «Регион». Впрочем, она тоже переуступила его структуре текущего акционера O1 Properties – фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко, который в 2011 г. в течение полугода владел 25% компании «Регион портфельные инвестиции» (сейчас входит в ИК «Регион»). Представитель RT&I также от комментариев отказался.