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Сеть Fix Price покупает у PNK Group крупный логопарк в Домодедове

Крупные ритейлеры активно наращивают свои портфели складов
Дарья Молоткова
Склады сейчас пользуются большим спросом у разных игроков рынка / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер складов PNK Group построит для ритейлера Fix Price логистический комплекс на 68 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово 1», расположенного в Домодедове, на юге Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий директор PNK Group Татьяна Семесь и Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). Представитель Fix Price эту информацию подтвердил. По их словам, после завершения строительства ритейлер станет собственником этого объекта.

Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 299 руб.). По данным Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас компания управляет 4912 магазинами в 79 регионах России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, сказано на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин (71,1% на двоих). В прошлом году владельцы компании привлекли $2 млрд в ходе IPO ритейлера на Лондонской фондовой бирже, сейчас 27% ее акций находится в свободном обращении. Выручка сети по МСФО по итогам первого полугодия 2021 г. составила 106,1 млрд руб., что на 28% превышает показатели аналогичного периода 2020 г. Более поздние данные ритейлер пока не раскрывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных