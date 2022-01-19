Сеть Fix Price покупает у PNK Group крупный логопарк в Домодедове

Сеть Fix Price покупает у PNK Group крупный логопарк в ДомодедовеКрупные ритейлеры активно наращивают свои портфели складов
Девелопер складов PNK Group построит для ритейлера Fix Price логистический комплекс на 68 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово 1», расположенного в Домодедове, на юге Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий директор PNK Group Татьяна Семесь и Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). Представитель Fix Price эту информацию подтвердил. По их словам, после завершения строительства ритейлер станет собственником этого объекта.
Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 299 руб.). По данным Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас компания управляет 4912 магазинами в 79 регионах России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, сказано на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин (71,1% на двоих). В прошлом году владельцы компании привлекли $2 млрд в ходе IPO ритейлера на Лондонской фондовой бирже, сейчас 27% ее акций находится в свободном обращении. Выручка сети по МСФО по итогам первого полугодия 2021 г. составила 106,1 млрд руб., что на 28% превышает показатели аналогичного периода 2020 г. Более поздние данные ритейлер пока не раскрывал.