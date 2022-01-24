В Россию приходит сеть премиальных ресторанов Gaia

Gaia специализируется на греческой кухне. Ее первый ресторан открылся в Дубае в 2018 г. Сейчас она также представлена в Нью-Йорке и Монте-Карло. Средний чек в ее ресторанах в этих городах, по подсчетам самой компании, составляет около $300–350. Ресторанный холдинг Bulldozer Group создан бизнесменом Александром Орловым в 2005 г. Сейчас в его управлении более 100 ресторанов в России, Казахстане, ОАЭ, США, Монако, Узбекистане, Гонконге и на Украине. Среди них – «Хорошая девочка» и Nord 22 на ул. Малой Бронной, Eshak на Арбате, More & More в Казани. Орлов также владеет сетью японских ресторанов «Тануки», которая сейчас представлена в пяти странах и насчитывает около 80 точек.