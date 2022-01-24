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В Россию приходит сеть премиальных ресторанов Gaia

Она арендовала площади в гастрокластере Capital Group на Тверском бульваре
Дарья Молоткова Антон Филатов
Консультанты полагают, что премиальный ресторан на Тверском бульваре будет востребован / Gaia

В здании усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре в центре Москвы откроется ресторан аутентичной греческой кухни Gaia, это будет первая точка международной сети в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, сам ресторан станет частью гастрономического кластера, который планируют открыть в этом месте Capital Group и партнер «Киевской площади» по фудмоллу «Депо» Мурад Бениаминов. Представитель девелопера уточнил, что Gaia арендует 1700 кв. м в этом проекте. Представитель Bulldozer Group (развивает эту сеть ресторанов) эту информацию подтвердил.

Gaia специализируется на греческой кухне. Ее первый ресторан открылся в Дубае в 2018 г. Сейчас она также представлена в Нью-Йорке и Монте-Карло. Средний чек в ее ресторанах в этих городах, по подсчетам самой компании, составляет около $300–350. Ресторанный холдинг Bulldozer Group создан бизнесменом Александром Орловым в 2005 г. Сейчас в его управлении более 100 ресторанов в России, Казахстане, ОАЭ, США, Монако, Узбекистане, Гонконге и на Украине. Среди них – «Хорошая девочка» и Nord 22 на ул. Малой Бронной, Eshak на Арбате, More & More в Казани. Орлов также владеет сетью японских ресторанов «Тануки», которая сейчас представлена в пяти странах и насчитывает около 80 точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных