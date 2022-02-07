Рядом с «Москва-сити» появится новый крупный деловой кластер

Рядом с «Москва-сити» появится новый крупный деловой кластерЕго, скорее всего, построит Capital Group
Контролируемая девелопером Capital Group фирма «Инвестпрофи» стала владельцем шести компаний, которым принадлежат здания нескольких автоцентров («Автоцентр-сити», «Автоцентр сити Cadillac» и проч.) на ул. Антонова-Овсеенко рядом с деловым центром «Москва-сити». Эти строения, согласно Росреестру, занимают несколько участков общей площадью 2,37 га. Данная территория является частью промышленной зоны «Сити-север», следует из информации на сайте агентства промышленного развития Москвы. Ее общая площадь – 4,93 га. В рамках программы «Индустриальные кварталы» (предполагает развитие бывших промзон. – «Ведомости») там планируется строительство 616 800 кв. м недвижимости, следует из презентации проекта. Сайт столичного стройкомплекса, впрочем, сообщает немного другие данные. Там сказано, что на 4,6 га появится примерно 580 000 кв. м недвижимости, из которых 422 280 кв. м – офисы, 150 000 кв. м – апартаменты и 7720 кв. м – учебный центр.
Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин отмечает, что с учетом площади участков там будет построен именно высотный комплекс. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее говорил, что инвестиции в застройку этой территории составят 130 млрд руб., а в ходе реализации проекта будет создано около 11 000 рабочих мест. Девелопером этого проекта, скорее всего, станет Capital Group, которая уже приобрела права на часть этой территории, говорят два консультанта. Представитель компании от комментариев отказался. Правообладатели площадки могут самостоятельно реализовать проект комплексного развития этой территории, подписав соответствующее соглашение между собой и договор с городом, передал через представителя руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (он отвечает за реализацию программы «Индустриальные кварталы») Александр Прохоров. По его словам, всего там 13 собственников (шесть, судя по всему, уже принадлежат Capital Group. – «Ведомости»), все они проинформированы о планах города.