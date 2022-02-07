Рядом с «Москва-сити» появится новый крупный деловой кластер

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин отмечает, что с учетом площади участков там будет построен именно высотный комплекс. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее говорил, что инвестиции в застройку этой территории составят 130 млрд руб., а в ходе реализации проекта будет создано около 11 000 рабочих мест. Девелопером этого проекта, скорее всего, станет Capital Group, которая уже приобрела права на часть этой территории, говорят два консультанта. Представитель компании от комментариев отказался. Правообладатели площадки могут самостоятельно реализовать проект комплексного развития этой территории, подписав соответствующее соглашение между собой и договор с городом, передал через представителя руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (он отвечает за реализацию программы «Индустриальные кварталы») Александр Прохоров. По его словам, всего там 13 собственников (шесть, судя по всему, уже принадлежат Capital Group. – «Ведомости»), все они проинформированы о планах города.