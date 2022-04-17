«М.видео» может отказаться почти от 100 000 кв. м складов

Группа «М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 000 кв. м складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны – Москве, Подмосковье, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и проч. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Еще один знает, что ритейлер рассматривает возможность расторжения договоров аренды части помещений, если ему удастся договориться с собственниками. Если нет, то компания может сдать эти площади в субаренду. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, который усугубился в начале марта, когда на фоне падения рубля потребители в панике начали скупать технику, объясняет он. Поэтому, по его словам, часть складов простаивает. Учитывая ситуацию, таким компаниям выгоднее отказаться от части помещений, резюмирует собеседник «Ведомостей». Представитель «М.видео-Эльдорадо» подтвердил, что сейчас компания отказывается от части арендованных площадей как в логопарках, так и в розничных объектах. Конкретные города и объем освобождаемых помещений он не раскрыл. Такая мера, по его словам, позволит «повысить скорость оборачиваемости товаров и эффективно использовать складские помещения». Ничего критичного он в этом не видит, так как логистическая инфраструктура компании составляет около 1 млн кв. м, правда, она включает в себя не только распределительные центры, но и магазины.