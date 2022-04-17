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«М.видео» может отказаться почти от 100 000 кв. м складов

Непродуктовые ритейлеры начинают сокращать логистические портфели из-за дефицита товаров
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Складские мощности освобождаются и будут освобождаться и у других непродуктовых ритейлеров / Максим Стулов / Ведомости

Группа «М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 000 кв. м складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны – Москве, Подмосковье, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и проч. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Еще один знает, что ритейлер рассматривает возможность расторжения договоров аренды части помещений, если ему удастся договориться с собственниками. Если нет, то компания может сдать эти площади в субаренду. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, который усугубился в начале марта, когда на фоне падения рубля потребители в панике начали скупать технику, объясняет он. Поэтому, по его словам, часть складов простаивает. Учитывая ситуацию, таким компаниям выгоднее отказаться от части помещений, резюмирует собеседник «Ведомостей». Представитель «М.видео-Эльдорадо» подтвердил, что сейчас компания отказывается от части арендованных площадей как в логопарках, так и в розничных объектах. Конкретные города и объем освобождаемых помещений он не раскрыл. Такая мера, по его словам, позволит «повысить скорость оборачиваемости товаров и эффективно использовать складские помещения». Ничего критичного он в этом не видит, так как логистическая инфраструктура компании составляет около 1 млн кв. м, правда, она включает в себя не только распределительные центры, но и магазины.

«М.видео-Эльдорадо» – один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. Ее основным акционером является Саид Гуцериев, он косвенно контролирует 60,4% акций. Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15%. В свободном обращении находится 23,8% акций. Продажи группы на конец прошлого года превысили 570 млрд руб., включая НДС. Число магазинов к 31 декабря 2021 г. под брендом «М.видео» составило 599 магазинов, «Эльдорадо» – 659.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных