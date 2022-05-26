Мэрия Москвы продала гостиницу «Марко Поло» на Патриарших прудах

Мэрия Москвы продала гостиницу «Марко Поло» на Патриарших прудахПобедителя связывают со структурами акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина
Компания «Менеджмент-инвест» стала победителем торгов по продаже гостиницы «Марко Поло Пресня» общей площадью 6019 кв. м в Спиридоньевском переулке в районе Патриарших прудов. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Одна из компаний с таким названием, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит закрытому паевому фонду «Менеджмент-актив» под управлением «К2 груп». Эта же фирма управляет ООО «Столешники», которое занималось реконструкцией доходного дома купца Алексея Карзинкина в Столешниковом переулке. Участники рынка ее связывали с основным акционером «Фармстандарта» Виктором Харитониным.
Представитель этой компании вчера на запрос «Ведомостей» не ответил. Но источник, близкий к победителю торгов, подтвердил, что «Марко Поло» будут заниматься те же люди, что и объектом в Столешниковом переулке. Еще один из консультантов утверждает, что у Харитонина в этих проектах есть партнер. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», владелец «К2 груп» – Антон Пак. Компания «Нанолек» в 2019 г. сообщала о назначении его на должность совета директоров. Президент «Нанолека» – Владимир Христенко, сын бывшего министра торговли и промышленности России Виктора Христенко.
Здание, в котором сейчас находится гостиница «Марко Поло», было построено в 1904 г. для размещения британских и американских гувернанток. Тогда оно называлось «Дом Святого Андрея». Позже его использовали под общежитие преподавателей Московского университета, а затем – гостиницу. При стартовой цене в 1,64 млрд руб. «Менеджмент-инвест» согласился заплатить за отель 2,75 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает эту цену рыночной.
В торгах также участвовало еще четыре претендента. Среди них структуры Sminex Алексея Тулупова и Capital Group, а также фирма «Сильвер», которая может быть связана с ГК ПИК, и ООО «Мастерфест» (его владелец – заместитель председателя Белгородской думы и председатель совета директоров «Агро Белогорье» Владимир Зотов).
Что планирует «Менеджмент-инвест» делать с гостиницей, пока неизвестно. Марина Малахатько, директор ритейл-департамента Core.XP (выступала консультантом этой сделки), говорит, что победитель торгов «планирует сделать капитальный ремонт этого объекта, его назначение будет сохранено». Опрошенные «Ведомостями» эксперты думают иначе. Скорее всего, отель будет использован для размещения апарт-комплекса, говорит управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.
С ним согласен и Рывкин. По его словам, данный объект давно интересовал девелоперов, которые рассматривали возможность его редевелопмента в элитный апарт-комплекс. Несмотря на наличие ограничений по увеличению площади, вызванных исторической застройкой и обликом самого здания, его расположение вызвало бы большой интерес у потенциальных покупателей, говорит Рывкин.
С этим согласен и Богданов, который добавляет, что в районе Патриарших прудов сейчас довольно трудно найти участок под новый проект. Стоимость жилья здесь, по его словам, может начинаться от 1,5 млн руб. за 1 кв. м. Рывкин говорит, что цена квартир тут достигает 2 млн руб. за 1 кв. м.
У Харитонина есть опыт на рынке недвижимости. Кроме реконструкции доходного дома в Столешниковом переулке структура, которую участники рынка связывают с ним, выступала инвестором строительства премиального жилого комплекса NV 9 в Николоворобинском переулке.