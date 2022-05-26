Мэрия Москвы продала гостиницу «Марко Поло» на Патриарших прудах

Представитель этой компании вчера на запрос «Ведомостей» не ответил. Но источник, близкий к победителю торгов, подтвердил, что «Марко Поло» будут заниматься те же люди, что и объектом в Столешниковом переулке. Еще один из консультантов утверждает, что у Харитонина в этих проектах есть партнер. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», владелец «К2 груп» – Антон Пак. Компания «Нанолек» в 2019 г. сообщала о назначении его на должность совета директоров. Президент «Нанолека» – Владимир Христенко, сын бывшего министра торговли и промышленности России Виктора Христенко.