Один из активов основателя автомобильного холдинга «Гема» Александра Геллера продан на торгах

Один из активов основателя автомобильного холдинга «Гема» Александра Геллера продан на торгахГК ПИК может построить на месте бизнес-парка «Касаткина» жилой комплекс
Входящая в ГК ПИК фирма ООО «СЗ «Векторсити» стала победителем аукциона по продаже части активов компании «Гема-инвест». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, речь идет о бизнес-центре «Касаткина» (28 400 кв. м) и трех земельных участках на 3,3 га на одноименной улице на северо-востоке Москвы. В протоколе торгов говорится, что структура ПИК стала единственным претендентом на этот актив. Представитель девелопера информацию о приобретении площадки подтвердил, но другие детали раскрывать не стал.
В августе 2019 г. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство на участке под бизнес-центром «Касаткина» комплекса общей площадью 100 200 кв. м, из которых 92 500 кв. м – жилье, сообщил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. С тех пор параметры застройки не менялись. Он добавил, что правообладателями участков по этому адресу помимо «Гема-инвеста» также выступают Специальное конструкторско-технологическое бюро башенного краностроения и компания «Стратегия». Вероятно, ПИК придется договариваться и с ними о приобретении у них площадок, говорят два консультанта.