Один из активов основателя автомобильного холдинга «Гема» Александра Геллера продан на торгах

В августе 2019 г. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство на участке под бизнес-центром «Касаткина» комплекса общей площадью 100 200 кв. м, из которых 92 500 кв. м – жилье, сообщил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. С тех пор параметры застройки не менялись. Он добавил, что правообладателями участков по этому адресу помимо «Гема-инвеста» также выступают Специальное конструкторско-технологическое бюро башенного краностроения и компания «Стратегия». Вероятно, ПИК придется договариваться и с ними о приобретении у них площадок, говорят два консультанта.