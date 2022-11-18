Газета
Недвижимость / Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Один из активов основателя автомобильного холдинга «Гема» Александра Геллера продан на торгах

ГК ПИК может построить на месте бизнес-парка «Касаткина» жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Жилой комплекс в районе улицы Касаткина будет востребован, полагают консультанты / kasatkina-11.bc-moscow.ru

Входящая в ГК ПИК фирма ООО «СЗ «Векторсити» стала победителем аукциона по продаже части активов компании «Гема-инвест». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, речь идет о бизнес-центре «Касаткина» (28 400 кв. м) и трех земельных участках на 3,3 га на одноименной улице на северо-востоке Москвы. В протоколе торгов говорится, что структура ПИК стала единственным претендентом на этот актив. Представитель девелопера информацию о приобретении площадки подтвердил, но другие детали раскрывать не стал.

В августе 2019 г. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство на участке под бизнес-центром «Касаткина» комплекса общей площадью 100 200 кв. м, из которых 92 500 кв. м – жилье, сообщил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. С тех пор параметры застройки не менялись. Он добавил, что правообладателями участков по этому адресу помимо «Гема-инвеста» также выступают Специальное конструкторско-технологическое бюро башенного краностроения и компания «Стратегия». Вероятно, ПИК придется договариваться и с ними о приобретении у них площадок, говорят два консультанта.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных