Росимущество требует с ГУМа почти 267 млн рублей за аренду земли на Красной площади

После этого и был подан иск в суд о взыскании задолженности. По словам представителя Росимущества, условия о взаиморасчете не приняты «из-за особенностей бюджетного планирования и прогнозирования доходов». Какие именно ремонтные работы проводились в ГУМе в 2020–2022 гг., он не пояснил. Судя по судебным материалам, ранее торговый дом за свой счет устанавливал в здании систему автоматического пожаротушения, ремонтировал светопрозрачное покрытие (стеклянные потолки над пассажем) и проч. По крайней мере в картотеке арбитражных дел содержится больше десятка исков от ГУМа к Росимуществу в связи с требованиями возмещения за ремонтные работы. На сегодняшний момент управляющая универмагом компания уже взыскала с государства 437,6 млн руб., говорит представитель Росимущества.