Росимущество требует с ГУМа почти 267 млн рублей за аренду земли на Красной площади

Росимущество требует с ГУМа почти 267 млн рублей за аренду земли на Красной площадиТорговый дом хочет зачесть этот долг в счет оплаты ремонта здания
Росимущество подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Торговый дом ГУМ» на 266,5 млн руб. Как следует из карточки дела, это задолженность компании за аренду в период с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2022 г. Первое заседание назначено на 19 января. Представитель ГУМа отказался объяснить, как образовалась эта задолженность. Представитель Росимущества говорит, что ответчик не уплатил аренду земельного участка под зданием на Красной площади.
Сейчас ТД ГУМ платит за историческое здание в центре Москвы 1,7 млрд руб., включая налоги, из них как раз 289 млн – за землю, отмечает юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров, ссылаясь на решение суда от 2020 г. по одному из споров компании с Росимуществом.
Как следует из судебных материалов, федеральное ведомство обязано производить за свой счет капитальный ремонт здания. Если же оно этого не делает, но при этом возникает неотложная необходимость в срочных работах, то арендатор может сделать капитальный ремонт сам и взыскать с арендодателя его стоимость. Он также может взыскать или зачесть ее в счет арендной платы либо потребовать соответственного уменьшения платежа. ТД ГУМ, судя по словам представителя Росимущества, выбрал именно второй вариант, на что территориальное управление ведомства не согласилось.
После этого и был подан иск в суд о взыскании задолженности. По словам представителя Росимущества, условия о взаиморасчете не приняты «из-за особенностей бюджетного планирования и прогнозирования доходов». Какие именно ремонтные работы проводились в ГУМе в 2020–2022 гг., он не пояснил. Судя по судебным материалам, ранее торговый дом за свой счет устанавливал в здании систему автоматического пожаротушения, ремонтировал светопрозрачное покрытие (стеклянные потолки над пассажем) и проч. По крайней мере в картотеке арбитражных дел содержится больше десятка исков от ГУМа к Росимуществу в связи с требованиями возмещения за ремонтные работы. На сегодняшний момент управляющая универмагом компания уже взыскала с государства 437,6 млн руб., говорит представитель Росимущества.