У бизнес-центра Nevis в центре Москвы опять сменился владелец

У бизнес-центра Nevis в центре Москвы опять сменился владелецПокупатель может быть связан со структурами «Лукойла»
АО «Эскадра», владелец офисного комплекса Nevis, расположенного в центре Москвы, на ул. Щепкина, недалеко от станции метро «Проспект Мира», в декабре 2022 г. закрыло сделку по продаже объекта структуре, связанной с «Лукойлом».
Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с бизнес-центром Nevis. Название этой структуры они не сообщили. Еще один консультант утверждает, что покупателем выступила не сама нефтяная компания, а один из ее топ-менеджеров, но кто это – он не уточнил. Собеседник не исключает, что объект куплен под размещение именно сотрудников «Лукойла». Представитель нефтекомпании на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с «Эскадрой» и ее генеральным директором Еленой Мунасыповой «Ведомостям» не удалось. Запрос в компанию «Межотраслевой внедренческий центр «Импульс» (ее также возглавляет Мунасыпова) остался без ответа. Представители Commonwealth Partnership и CORE.XP, которых участники рынка называют консультантами этой сделки, от комментариев отказались.
Сейчас основной офис «Лукойла» находится в Уланском переулке рядом со станцией метро «Чистые пруды». Там компания построила объект на 44 800 кв. м еще в 2011 г. Она также выкупила расположенный по соседству бизнес-центр «Уланский» (7200 кв. м) у London & Regional Properties. Сама компания специализируется на добыче нефти и газа, ее чистая прибыль за январь – сентябрь 2022 г. по РСБУ достигла 647,9 млрд руб., выручка – 2,33 трлн руб. (последняя опубликованная отчетность по МСФО – за 2021 г.: выручка – 9,44 трлн руб., чистая прибыль – 775,5 млрд руб.). Основной акционер «Лукойла» – Вагит Алекперов.