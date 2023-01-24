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У бизнес-центра Nevis в центре Москвы опять сменился владелец

Покупатель может быть связан со структурами «Лукойла»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Nevis общей площадью 15 013 кв. м был построен еще в 2011 г. / Яндекс.Карты

АО «Эскадра», владелец офисного комплекса Nevis, расположенного в центре Москвы, на ул. Щепкина, недалеко от станции метро «Проспект Мира», в декабре 2022 г. закрыло сделку по продаже объекта структуре, связанной с «Лукойлом».

Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с бизнес-центром Nevis. Название этой структуры они не сообщили. Еще один консультант утверждает, что покупателем выступила не сама нефтяная компания, а один из ее топ-менеджеров, но кто это – он не уточнил. Собеседник не исключает, что объект куплен под размещение именно сотрудников «Лукойла». Представитель нефтекомпании на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с «Эскадрой» и ее генеральным директором Еленой Мунасыповой «Ведомостям» не удалось. Запрос в компанию «Межотраслевой внедренческий центр «Импульс» (ее также возглавляет Мунасыпова) остался без ответа. Представители Commonwealth Partnership и CORE.XP, которых участники рынка называют консультантами этой сделки, от комментариев отказались.

Сейчас основной офис «Лукойла» находится в Уланском переулке рядом со станцией метро «Чистые пруды». Там компания построила объект на 44 800 кв. м еще в 2011 г. Она также выкупила расположенный по соседству бизнес-центр «Уланский» (7200 кв. м) у London & Regional Properties. Сама компания специализируется на добыче нефти и газа, ее чистая прибыль за январь – сентябрь 2022 г. по РСБУ достигла 647,9 млрд руб., выручка – 2,33 трлн руб. (последняя опубликованная отчетность по МСФО – за 2021 г.: выручка – 9,44 трлн руб., чистая прибыль – 775,5 млрд руб.). Основной акционер «Лукойла» – Вагит Алекперов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных