У бизнес-центра Nevis в центре Москвы опять сменился владелец

Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с бизнес-центром Nevis. Название этой структуры они не сообщили. Еще один консультант утверждает, что покупателем выступила не сама нефтяная компания, а один из ее топ-менеджеров, но кто это – он не уточнил. Собеседник не исключает, что объект куплен под размещение именно сотрудников «Лукойла». Представитель нефтекомпании на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с «Эскадрой» и ее генеральным директором Еленой Мунасыповой «Ведомостям» не удалось. Запрос в компанию «Межотраслевой внедренческий центр «Импульс» (ее также возглавляет Мунасыпова) остался без ответа. Представители Commonwealth Partnership и CORE.XP, которых участники рынка называют консультантами этой сделки, от комментариев отказались.