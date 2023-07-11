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Многолетний конфликт между RDI Group и арабской Limitless завершился

Ранее стороны планировали вместе строить крупный жилой квартал в Химках
Дарья Молоткова Антон Филатов
zagorodny-kvartal.ru

Группа RDI Group и арабская компания Limitless договорились о завершении партнерства и прекращении всех судебных разбирательств, связанных с проектом по строительству жилого микрорайона «Загородный квартал» в подмосковных Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. По их словам, компании достигли соглашения и «претензий друг к другу больше не имеют». Его детали они раскрывать не стали. 

RDI Group и Limitless еще в 2008 г. планировали реализовать на 113 га рядом с Химками в Ивакине проект общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье). Тогда консультанты по недвижимости оценивали инвестиции в проект в $1,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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