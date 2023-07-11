Многолетний конфликт между RDI Group и арабской Limitless завершился

RDI Group и Limitless еще в 2008 г. планировали реализовать на 113 га рядом с Химками в Ивакине проект общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье). Тогда консультанты по недвижимости оценивали инвестиции в проект в $1,2 млрд.