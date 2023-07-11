Многолетний конфликт между RDI Group и арабской Limitless завершился

Многолетний конфликт между RDI Group и арабской Limitless завершилсяРанее стороны планировали вместе строить крупный жилой квартал в Химках
Группа RDI Group и арабская компания Limitless договорились о завершении партнерства и прекращении всех судебных разбирательств, связанных с проектом по строительству жилого микрорайона «Загородный квартал» в подмосковных Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. По их словам, компании достигли соглашения и «претензий друг к другу больше не имеют». Его детали они раскрывать не стали.
RDI Group и Limitless еще в 2008 г. планировали реализовать на 113 га рядом с Химками в Ивакине проект общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье). Тогда консультанты по недвижимости оценивали инвестиции в проект в $1,2 млрд.
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