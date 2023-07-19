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«Ренессанс страхование» закрыло одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году

Компания займет бывшие площади Microsoft в бизнес-центре «Крылатские Холмы» Романа Абрамовича
Дарья Молоткова Софья Шелудченко
cian.ru

Группа «Ренессанс страхование» договорилась с инвесткомпанией Millhouse Романа Абрамовича об аренде у нее 9500 кв. м в бизнес-центре «Крылатские Холмы», который находится на ул. Крылатской на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в июле. Информацию о ней подтвердили Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс страхования», Елена Малиновская, директор по аренде «Крылатских Холмов», и Мария Зимина, партнер компании NF Group, которая выступала консультантом этой транзакции. Гадлиба уточнила, что последние несколько лет группа активно следила за рынком и рассматривала несколько вариантов для переезда. В «Крылатские Холмы» переезжает вся группа компаний, пояснили собеседники «Ведомостей».

Эти площади ранее занимал американский разработчик Microsoft – он арендовал в «Крылатских Холмах» пять этажей. Весной прошлого года компания заявила о приостановке продаж своего программного обеспечения в России после начала спецоперации на Украине. А в июне 2022 г. в интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит говорил, что Microsoft продолжит сворачивать свою работу здесь, пока не снизит присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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