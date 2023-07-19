«Ренессанс страхование» закрыло одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году

«Ренессанс страхование» закрыло одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом годуКомпания займет бывшие площади Microsoft в бизнес-центре «Крылатские Холмы» Романа Абрамовича
Группа «Ренессанс страхование» договорилась с инвесткомпанией Millhouse Романа Абрамовича об аренде у нее 9500 кв. м в бизнес-центре «Крылатские Холмы», который находится на ул. Крылатской на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в июле. Информацию о ней подтвердили Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс страхования», Елена Малиновская, директор по аренде «Крылатских Холмов», и Мария Зимина, партнер компании NF Group, которая выступала консультантом этой транзакции. Гадлиба уточнила, что последние несколько лет группа активно следила за рынком и рассматривала несколько вариантов для переезда. В «Крылатские Холмы» переезжает вся группа компаний, пояснили собеседники «Ведомостей».
Эти площади ранее занимал американский разработчик Microsoft – он арендовал в «Крылатских Холмах» пять этажей. Весной прошлого года компания заявила о приостановке продаж своего программного обеспечения в России после начала спецоперации на Украине. А в июне 2022 г. в интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит говорил, что Microsoft продолжит сворачивать свою работу здесь, пока не снизит присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью.