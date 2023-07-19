«Ренессанс страхование» закрыло одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году

Группа «Ренессанс страхование» договорилась с инвесткомпанией Millhouse Романа Абрамовича об аренде у нее 9500 кв. м в бизнес-центре «Крылатские Холмы», который находится на ул. Крылатской на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в июле. Информацию о ней подтвердили Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс страхования», Елена Малиновская, директор по аренде «Крылатских Холмов», и Мария Зимина, партнер компании NF Group, которая выступала консультантом этой транзакции. Гадлиба уточнила, что последние несколько лет группа активно следила за рынком и рассматривала несколько вариантов для переезда. В «Крылатские Холмы» переезжает вся группа компаний, пояснили собеседники «Ведомостей».