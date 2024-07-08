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Основанная Дерипаской En+ Group стала владельцем гостиницы во Владивостоке

Структура компании выкупила у бизнесмена Александра Клячина местный отель Azimut
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
Антон Филатов
«Azimut сити отель Владивосток»

ООО «Парк-отель Бурдугуз», которое владеет одноименным курортом в Иркутской области и принадлежит через ряд структур En+ Group (ее крупнейшим владельцем с долей в 44% является основатель компании Олег Дерипаска), выкупило у сети Azimut Hotels бизнесмена Александра Клячина фирму «Азимут Владивосток». По данным «СПАРК-Интерфакса», последней принадлежит бо́льшая часть здания (19 340 кв. м из 21 950 кв. м) 4-звездочной гостиницы «Azimut сити отель Владивосток», расположенной на ул. Набережной во Фрунзенском районе города. Сделка была закрыта 21 июня. Оставшаяся часть комплекса, по данным Росреестра, принадлежит ООО «Восток девелопмент». В тот же день 100% долей в ней также перешли от бизнесмена Игоря Бурых к «Парк-отелю Бурдугуз». В этой компании на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили в Azimut Hotels, En+ Group и компании «Гранд Байкал» (управляет отелями структур, связанных с Дерипаской). Связаться с Бурых не удалось.

«Azimut сити отель Владивосток» на 378 номеров был открыт в мае 2015 г. после реконструкции старой советской гостиницы «Владивосток». На тот момент это был крупнейший отель на территории города. Как сообщала тогда Azimut Hotels, инвестиции в обновление комплекса составили более 1 млрд руб. Будет ли эта компания управлять отелем и дальше после смены собственника, узнать не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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