Основанная Дерипаской En+ Group стала владельцем гостиницы во Владивостоке

ООО «Парк-отель Бурдугуз», которое владеет одноименным курортом в Иркутской области и принадлежит через ряд структур En+ Group (ее крупнейшим владельцем с долей в 44% является основатель компании Олег Дерипаска), выкупило у сети Azimut Hotels бизнесмена Александра Клячина фирму «Азимут Владивосток». По данным «СПАРК-Интерфакса», последней принадлежит бо́льшая часть здания (19 340 кв. м из 21 950 кв. м) 4-звездочной гостиницы «Azimut сити отель Владивосток», расположенной на ул. Набережной во Фрунзенском районе города. Сделка была закрыта 21 июня. Оставшаяся часть комплекса, по данным Росреестра, принадлежит ООО «Восток девелопмент». В тот же день 100% долей в ней также перешли от бизнесмена Игоря Бурых к «Парк-отелю Бурдугуз». В этой компании на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили в Azimut Hotels, En+ Group и компании «Гранд Байкал» (управляет отелями структур, связанных с Дерипаской). Связаться с Бурых не удалось.