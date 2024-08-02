Число элитных коттеджей в аренду в Московском регионе за год снизилось на четверть

Число элитных коттеджей в аренду в Московском регионе за год снизилось на четвертьСпрос на такие объекты растет в том числе из-за сложностей с поездками за границу
Количество дорогих объектов загородной недвижимости, доступной в аренду в Московском регионе, снижается. По данным NF Group, в первом полугодии 2024 г. таких лотов было 100, тогда как годом ранее на этом рынке было представлено примерно на четверть больше – 131. Из отчета компании следует, что такая тенденция продолжается минимум четыре года. К примеру, по итогам шести месяцев 2022 г. в аренду предлагалось 136 высокобюджетных домов, а в 2021 г. – 154. К элитному формату NF Group, как сказано в документе, относит объекты со стоимостью от 400 000 руб. в месяц. Выводы компании подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, в частности руководитель загородного департамента Whitewill Юлия Симон, директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова и руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев. Но конкретные цифры они не приводят.
Многие жители и гости Московского региона сейчас арендуют дорогие коттеджи в качестве альтернативы поездкам за границу, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, Дымова напоминает, что многие ранее привычные россиянам заграничные направления сейчас для них закрыты, а отечественные южные курорты, к примеру, летом переполнены и сервис там хуже, чем в Москве и Подмосковье. Кроме того, девелоперы просто не поспевают за высоким спросом на дорогие коттеджи – таких объектов сейчас строится крайне мало, говорят консультанты. Рынок просто не успевает пополняться новым предложением, объясняет директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. К тому же, по словам Дымовой, многие жители региона начали снимать загородные объекты еще во времена пандемии коронавируса и продолжают использовать их до сих пор. А поскольку нового предложения появляется крайне мало, то складывается локальный дефицит такого рода объектов, добавляет она.