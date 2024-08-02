Число элитных коттеджей в аренду в Московском регионе за год снизилось на четверть

Многие жители и гости Московского региона сейчас арендуют дорогие коттеджи в качестве альтернативы поездкам за границу, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, Дымова напоминает, что многие ранее привычные россиянам заграничные направления сейчас для них закрыты, а отечественные южные курорты, к примеру, летом переполнены и сервис там хуже, чем в Москве и Подмосковье. Кроме того, девелоперы просто не поспевают за высоким спросом на дорогие коттеджи – таких объектов сейчас строится крайне мало, говорят консультанты. Рынок просто не успевает пополняться новым предложением, объясняет директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. К тому же, по словам Дымовой, многие жители региона начали снимать загородные объекты еще во времена пандемии коронавируса и продолжают использовать их до сих пор. А поскольку нового предложения появляется крайне мало, то складывается локальный дефицит такого рода объектов, добавляет она.