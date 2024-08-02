Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Число элитных коттеджей в аренду в Московском регионе за год снизилось на четверть

Спрос на такие объекты растет в том числе из-за сложностей с поездками за границу
Екатерина Волкова
Андрей Махонин / Ведомости

Количество дорогих объектов загородной недвижимости, доступной в аренду в Московском регионе, снижается. По данным NF Group, в первом полугодии 2024 г. таких лотов было 100, тогда как годом ранее на этом рынке было представлено примерно на четверть больше – 131. Из отчета компании следует, что такая тенденция продолжается минимум четыре года. К примеру, по итогам шести месяцев 2022 г. в аренду предлагалось 136 высокобюджетных домов, а в 2021 г. – 154. К элитному формату NF Group, как сказано в документе, относит объекты со стоимостью от 400 000 руб. в месяц. Выводы компании подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, в частности руководитель загородного департамента Whitewill Юлия Симон, директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова и руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев. Но конкретные цифры они не приводят.

Многие жители и гости Московского региона сейчас арендуют дорогие коттеджи в качестве альтернативы поездкам за границу, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, Дымова напоминает, что многие ранее привычные россиянам заграничные направления сейчас для них закрыты, а отечественные южные курорты, к примеру, летом переполнены и сервис там хуже, чем в Москве и Подмосковье. Кроме того, девелоперы просто не поспевают за высоким спросом на дорогие коттеджи – таких объектов сейчас строится крайне мало, говорят консультанты. Рынок просто не успевает пополняться новым предложением, объясняет директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. К тому же, по словам Дымовой, многие жители региона начали снимать загородные объекты еще во времена пандемии коронавируса и продолжают использовать их до сих пор. А поскольку нового предложения появляется крайне мало, то складывается локальный дефицит такого рода объектов, добавляет она.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных