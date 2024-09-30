O1 Properties может лишиться бизнес-центра «Белая площадь» рядом на Белорусской

Исковое заявление о признании «Квартала 674–675» банкротом подала Инспекция Федеральной налоговой службы России № 10 по Москве в начале этого года. Общая задолженность перед ней, как следует из судебных материалов, составляет 567,1 млн руб. Но в карточке этой компании на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что общие права требования к ней уже составляют 51,4 млрд руб., из которых 48,1 млрд обеспечены залогом. Кредитор «Белой площади» – Сбербанк, утверждают два консультанта, работавших с этим бизнес-центром. O1 Properties в 2012 г. действительно приобрела этот офисный комплекс на средства указанной финансовой организации, сообщали тогда сами стороны. В Сбербанке от комментариев отказались.