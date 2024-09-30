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O1 Properties может лишиться бизнес-центра «Белая площадь» рядом на Белорусской

Московский арбитраж признал банкротом структуру компании, владеющую этим объектом
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной принадлежащую инвесткомпании O1 Properties фирму «Квартал 674–675», которой принадлежит бизнес-центр «Белая площадь» (110 800 кв. м) у ст. м. «Белорусская». Он также ввел в отношении этой структуры процедуру конкурсного производства. Соответствующее решение было принято еще 10 сентября, но мотивировочную часть опубликовали 23 сентября. В O1 Properties от комментариев отказались.

Исковое заявление о признании «Квартала 674–675» банкротом подала Инспекция Федеральной налоговой службы России № 10 по Москве в начале этого года. Общая задолженность перед ней, как следует из судебных материалов, составляет 567,1 млн руб. Но в карточке этой компании на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что общие права требования к ней уже составляют 51,4 млрд руб., из которых 48,1 млрд обеспечены залогом. Кредитор «Белой площади» – Сбербанк, утверждают два консультанта, работавших с этим бизнес-центром. O1 Properties в 2012 г. действительно приобрела этот офисный комплекс на средства указанной финансовой организации, сообщали тогда сами стороны. В Сбербанке от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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