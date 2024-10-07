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На территории предприятия «Радиоцентр № 1» может появиться 1 млн кв. м складов

Девелопер UIN Group выкупил у Дом.РФ почти 350 га рядом с городом Пушкино
Екатерина Волкова
Freepik

ООО «Проект-девелопмент» стало победителем организованных госкомпанией Дом.РФ торгов по продаже участка на 349 га в рабочем поселке Лесной в подмосковном Пушкине. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на электронной площадке ГИС «Торги».

При стартовой цене лота в 1,12 млрд руб. ООО согласилось заплатить за лот на 12 млн руб. больше. Другие участники аукциона в документах не указаны.

«Проект-девелопмент» связан со складским девелопером PNK Group, который в этом году провел ребрендинг и теперь называется UIN Group, говорят два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что 70% долей в ней принадлежит бывшему владельцу компании «ПНК-Толмачево», а 30% – закрытому паевому фонду «ПНК девелопмент». Представитель UIN Group от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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