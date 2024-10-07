На территории предприятия «Радиоцентр № 1» может появиться 1 млн кв. м складов

На территории предприятия «Радиоцентр № 1» может появиться 1 млн кв. м складовДевелопер UIN Group выкупил у Дом.РФ почти 350 га рядом с городом Пушкино
ООО «Проект-девелопмент» стало победителем организованных госкомпанией Дом.РФ торгов по продаже участка на 349 га в рабочем поселке Лесной в подмосковном Пушкине. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на электронной площадке ГИС «Торги».
При стартовой цене лота в 1,12 млрд руб. ООО согласилось заплатить за лот на 12 млн руб. больше. Другие участники аукциона в документах не указаны.
«Проект-девелопмент» связан со складским девелопером PNK Group, который в этом году провел ребрендинг и теперь называется UIN Group, говорят два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что 70% долей в ней принадлежит бывшему владельцу компании «ПНК-Толмачево», а 30% – закрытому паевому фонду «ПНК девелопмент». Представитель UIN Group от комментариев отказался.