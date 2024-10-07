На территории предприятия «Радиоцентр № 1» может появиться 1 млн кв. м складов

«Проект-девелопмент» связан со складским девелопером PNK Group, который в этом году провел ребрендинг и теперь называется UIN Group, говорят два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что 70% долей в ней принадлежит бывшему владельцу компании «ПНК-Толмачево», а 30% – закрытому паевому фонду «ПНК девелопмент». Представитель UIN Group от комментариев отказался.