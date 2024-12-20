Владелец «Перекрестков» может арендовать офис рядом с Павелецким вокзалом

X5 Group ведет переговоры с входящим в группу ВТБ девелопером «Галс-девелопмент» об аренде у него порядка 35 000 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Это рассказали три консультанта, работавших с участниками планируемой сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, обязывающий договор между компаниями пока не подписан, это может случиться или в самом конце этого года, или в начале следующего. В «Галс-девелопменте» и NF Group (ее собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки) от комментариев отказались. Представитель X5 Group утверждает, что информация об аренде компанией помещений в Dubinin’Sky не соответствует действительности. Ритейлер ничего там не снимал, говорит он. На вопрос, ведет ли X5 Group какие-либо переговоры по этому объекту, собеседник «Ведомостей» не ответил. Летом этого года РБК сообщал, что компания действительно интересуется площадями в данном комплексе, но источники издания говорили о 20 000 кв. м и тогда речь шла о покупке помещений, а не об аренде.