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Владелец «Перекрестков» может арендовать офис рядом с Павелецким вокзалом

Это будет одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости за последнее время
Екатерина Волкова
Галс-Девелопмент
Галс-Девелопмент

X5 Group ведет переговоры с входящим в группу ВТБ девелопером «Галс-девелопмент» об аренде у него порядка 35 000 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Это рассказали три консультанта, работавших с участниками планируемой сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, обязывающий договор между компаниями пока не подписан, это может случиться или в самом конце этого года, или в начале следующего. В «Галс-девелопменте» и NF Group (ее собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки) от комментариев отказались. Представитель X5 Group утверждает, что информация об аренде компанией помещений в Dubinin’Sky не соответствует действительности. Ритейлер ничего там не снимал, говорит он. На вопрос, ведет ли X5 Group какие-либо переговоры по этому объекту, собеседник «Ведомостей» не ответил. Летом этого года РБК сообщал, что компания действительно интересуется площадями в данном комплексе, но источники издания говорили о 20 000 кв. м и тогда речь шла о покупке помещений, а не об аренде.

Dubinin’Sky включает в себя две 24-этажные башни на 106 088 кв. м, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 г. В этом году стало известно, что порядка 5200 кв. м в этом объекте сняла фирма «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte). Она стала первым известным арендатором этого бизнес-центра. Если соглашение с X5 Group будет подписано, то эта компания станет вторым и крупнейшим резидентом Dubinin’Sky.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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