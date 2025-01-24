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«Страна девелопмент» выходит на рынок премиальной недвижимости Москвы

Он мог выкупить у ГК ПИК проект жилого комплекса Republic на Красной Пресне
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Страна девелопмент» в конце прошлого года закрыла сделку по покупке у принадлежащего ГК ПИК девелопера Forma жилого комплекса Republic (400 000 кв. м), строящегося на бывшей территории Московского электромашиностроительного завода памяти Революции 1905 года на Пресненском валу. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. Еще два, впрочем, настаивают, что речь идет все-таки о партнерстве двух застройщиков по этому проекту. 15 января этого года новым гендиректором специализированного застройщика «Пресненский Вал 27», который выступает девелопером Republic, стал Артем Божедомов, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Как минимум до 2021 г. он был исполнительным директором «Страна девелопмента», а сейчас возглавляет несколько структур этого застройщика («Страна 72», «Страна. Звездный», «Зеленый Мыс» и проч.).

На сайте Forma также говорится, что компании вместе занимаются реализацией Republic По словам представителя этого девелопера, он активно выводит новые проекты на рынок (например, в декабре было объявлено о начале строительство квартала Pave в районе Павелецкого вокзала), поэтому группе выгодно привлечь в свой самый масштабный комплекс партнера. Это, по его словам, позволит снизить затраты на развитие других объектов. Кроме того, по его словам, «Страна девелопмент» имеет богатый опыт в области продаж в регионах, которые сейчас являются дополнительным конкурентным преимуществом для строящихся жилых домов в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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