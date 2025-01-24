«Страна девелопмент» выходит на рынок премиальной недвижимости Москвы

Компания «Страна девелопмент» в конце прошлого года закрыла сделку по покупке у принадлежащего ГК ПИК девелопера Forma жилого комплекса Republic (400 000 кв. м), строящегося на бывшей территории Московского электромашиностроительного завода памяти Революции 1905 года на Пресненском валу. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. Еще два, впрочем, настаивают, что речь идет все-таки о партнерстве двух застройщиков по этому проекту. 15 января этого года новым гендиректором специализированного застройщика «Пресненский Вал 27», который выступает девелопером Republic, стал Артем Божедомов, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Как минимум до 2021 г. он был исполнительным директором «Страна девелопмента», а сейчас возглавляет несколько структур этого застройщика («Страна 72», «Страна. Звездный», «Зеленый Мыс» и проч.).