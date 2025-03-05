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Московский арбитраж арестовал деньги девелопера «Бэсткон»

Партнер девелопера по жилому комплексу «Время» на севере столицы пытается взыскать с него более 4 млрд рублей за нарушение договора
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Голден глоб ошан холдинг» подала в Московский арбитраж иск к девелоперу «Бэст консалтинг» («Бэксткон») с требованием компенсировать ей убытки в размере 4,31 млрд руб. Истец, как следует из материалов суда, считает, что застройщик нарушил условия инвестиционного контракта, заключенного еще в августе 2015 г., на строительство жилого комплекса «Время» рядом со ст. м. «Преображенская площадь». В частности, «Бэсткон» в рамках этого соглашения должна была передать партнеру часть площадей в этом проекте (10 000 кв. м жилья, 1050 кв. м коммерческих помещений и 1033 машиномест), но так и не сделала этого. «Голден глоб ошан холдинг» же все свои обязательства в рамках контракта исполнил, передав девелоперу земельный участок и здания под снос. Суд 7 февраля принял данный иск к производству, а спустя несколько дней наложил обеспечительные меры на денежные средства на счетах «Бэсткон» в размере 4,31 млдрд руб., говорится в его решении. Следующее заседание по этому делу назначено на 24 марта. В «Голден глоб ошан холдинге» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель «Бэсткон» сообщил лишь, что в компании не согласны с данными требованиями и считают их необоснованными.

О «Голден глоб ошан холдинге» известно немного. Как следует из карточки компании в «СПАРК-Интерфаксе», она занимается управлением недвижимостью. Впрочем, ей ранее принадлежали товарные знаки «Время фейерверков», «Русский праздник», «Большой праздник». В 2023 г. чистый убыток компании составил 144,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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