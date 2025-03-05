Московский арбитраж арестовал деньги девелопера «Бэсткон»

Компания «Голден глоб ошан холдинг» подала в Московский арбитраж иск к девелоперу «Бэст консалтинг» («Бэксткон») с требованием компенсировать ей убытки в размере 4,31 млрд руб. Истец, как следует из материалов суда, считает, что застройщик нарушил условия инвестиционного контракта, заключенного еще в августе 2015 г., на строительство жилого комплекса «Время» рядом со ст. м. «Преображенская площадь». В частности, «Бэсткон» в рамках этого соглашения должна была передать партнеру часть площадей в этом проекте (10 000 кв. м жилья, 1050 кв. м коммерческих помещений и 1033 машиномест), но так и не сделала этого. «Голден глоб ошан холдинг» же все свои обязательства в рамках контракта исполнил, передав девелоперу земельный участок и здания под снос. Суд 7 февраля принял данный иск к производству, а спустя несколько дней наложил обеспечительные меры на денежные средства на счетах «Бэсткон» в размере 4,31 млдрд руб., говорится в его решении. Следующее заседание по этому делу назначено на 24 марта. В «Голден глоб ошан холдинге» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель «Бэсткон» сообщил лишь, что в компании не согласны с данными требованиями и считают их необоснованными.