Миллиардер Александр Клячин выкупает у Росимущества свои бывшие активы

По словам первого источника «Ведомостей», договоренности были достигнуты на уровне Министерства финансов, хотя данные объекты находятся на балансе созданной Росимуществом компании «Управление недвижимостью». Сделка будет закрыта в ближайшее время, подтвердил второй собеседник «Ведомостей», не уточнив, как именно. Другие детали источники не разглашают.