Миллиардер Александр Клячин выкупает у Росимущества свои бывшие активы

Миллиардер Александр Клячин выкупает у Росимущества свои бывшие активыРанее объекты его девелоперской компании KR Properties были взысканы в доход государства
Владелец гостиничной сети Azimut Hotels Александр Клячин договорился о выкупе у государства активов, которые ранее принадлежали его девелоперской компании KR Properties. Об этом «Ведомостям» рассказали один из знакомых бизнесмена и собеседник, знакомый с обсуждением этой сделки.
По словам первого источника «Ведомостей», договоренности были достигнуты на уровне Министерства финансов, хотя данные объекты находятся на балансе созданной Росимуществом компании «Управление недвижимостью». Сделка будет закрыта в ближайшее время, подтвердил второй собеседник «Ведомостей», не уточнив, как именно. Другие детали источники не разглашают.
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