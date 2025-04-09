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Стоимость элитного жилья в Москве впервые превысила 2 млн рублей за 1 кв. м

Росту цен способствуют рекордное предложение и различные программы у застройщиков
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В I квартале 2025 г. средняя стоимость жилья на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросла на 30% в годовом выражении, впервые превысив границу в 2 млн руб. за 1 кв. м. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее подсчетам, по итогам первых трех месяцев этого года данный показатель составил 2,07 млн руб. за квадрат. Похожая информация и у агентства «Intermark городская недвижимость». Оно также оценивает среднюю цену предложения на рынке элитного жилья Москвы в 2 млн руб. за 1 кв. м, а вот стоимость сделок – чуть ниже: в 1,64 млн руб. Прирост за год, по данным этой компании, составил 33,3 и 33,5%. Элитные квартиры в новостройках подорожали по отношению к I кварталу 2024 г. лишь на 25% до 1,95 млн руб. за 1 кв. м, не соглашается представитель Kalinka Ecosystem.

Только за последний квартал цены на элитную недвижимость выросли на 6%, по данным NF Group, или на 2%, по информации Kalinka Ecosystem. Для сравнения: годом ранее квартиры в этом сегменте, наоборот, подешевели на 1,5% на фоне сезонного снижения покупательской активности с 1,61 млн до 1,59 млн руб. за 1 кв. м, уточняет представитель первой компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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