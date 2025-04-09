Стоимость элитного жилья в Москве впервые превысила 2 млн рублей за 1 кв. м

В I квартале 2025 г. средняя стоимость жилья на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросла на 30% в годовом выражении, впервые превысив границу в 2 млн руб. за 1 кв. м. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее подсчетам, по итогам первых трех месяцев этого года данный показатель составил 2,07 млн руб. за квадрат. Похожая информация и у агентства «Intermark городская недвижимость». Оно также оценивает среднюю цену предложения на рынке элитного жилья Москвы в 2 млн руб. за 1 кв. м, а вот стоимость сделок – чуть ниже: в 1,64 млн руб. Прирост за год, по данным этой компании, составил 33,3 и 33,5%. Элитные квартиры в новостройках подорожали по отношению к I кварталу 2024 г. лишь на 25% до 1,95 млн руб. за 1 кв. м, не соглашается представитель Kalinka Ecosystem.