Предложение новостроек в старой Москве выросло впервые за два года

Общий объем предложения на первичном рынке старой Москвы в сентябре составил 35 070 квартир. Об этом говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость». Согласно ее данным, это на 11,8% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года. Годовой рост фиксируется впервые с сентября 2024 г., утверждает ее директор направления «Новостройки» Валерий Кочетков. С августа экспозиция расширилась на 21,1%, а с начала этого года – на 34,8%, добавляет эксперт.