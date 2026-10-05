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Главная / Недвижимость /

Предложение новостроек в старой Москве выросло впервые за два года

Это результат снижения спроса на жилье и вывода девелоперами новых проектов
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Общий объем предложения на первичном рынке старой Москвы в сентябре составил 35 070 квартир. Об этом говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость». Согласно ее данным, это на 11,8% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года. Годовой рост фиксируется впервые с сентября 2024 г., утверждает ее директор направления «Новостройки» Валерий Кочетков. С августа экспозиция расширилась на 21,1%, а с начала этого года – на 34,8%, добавляет эксперт.

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