Почему многоэтажные особняки больше не в моде

Курс на осознанное и рациональное потребление затрагивает все сферы. Если бы заказчику в сегменте элитного загородного жилья еще десять лет назад сказали об экономии газа или воды, он бы просто вас не понял. И газ, и вода, и электричество в России по-прежнему стоят дешево – на фоне цен в той же Италии. Но, во-первых, так будет не всегда, а во-вторых – о тепловых насосах и солнечных батареях теперь говорят даже в хороших гостиных. Энергоэффективность, экология, зеленые технологии будут и дальше определять развитие загородной архитектуры.