Почему многоэтажные особняки больше не в моде
Курс на экономию в элитном загородном строительстве, разумеется, выражен все еще намного меньше, чем в более низких классах недвижимости, однако отказ от демонстративного потребления влияет на него все сильнее.
Архитектура становится более функциональной, и речь идет не только о более лаконичных формах, минималистичных фасадах и плоских крышах. Теперь востребованы одноэтажные дома. Люди осознали, что основную часть времени они проводят все-таки на одном уровне, к тому же лестница занимает полезную площадь дома. Многоэтажные особняки больше точно не в моде. Дорогостоящие и натуральные отделочные материалы (дерево, камень, шелк и т. д.), эксклюзивные интерьерные решения приветствуются, но дизайн становится эргономичным и осмысленным.
Меняются и планировки – собственники стараются максимально избавиться от «мертвых зон» и нефункциональных пространств. Здесь перемены во многом обусловлены и развитием технологий. Никому больше не нужны, например, отдельные домашние кинотеатры или зоны для прослушивания музыки: высокотехнологичные колонки можно разместить в любом пространстве, будь то столовая, лаунж-зона или спальня. Постепенно уходят в прошлое отдельные зоны столовых. Совмещать кухню, столовую и гостиную начали в США еще в пятидесятых годах прошлого века, но именно сейчас тренд окончательно закрепился в российском загородном дизайне.
Постепенно сокращаются площади домов. Хотя в России загородные объекты по 5000 кв. м не редкость, новые проекты будут больше напоминать западные образцы загородной недвижимости, где хороший, статусный особняк едва ли больше 500 кв. м. Учитывая, что русские покупатели все чаще думают о ликвидности, вкладываться в «дома-стадионы» мало кто хочет – их потом слишком сложно продать.
Не менее сложно реализовать и излишне персонифицированные объекты – с неформатными планировками, теннисными кортами, домашними музеями и зоопарками. Повторюсь, что новые заказчики все это не ценят, требуют снести «под ноль» и создать что-то достаточно универсальное, хотя и из лучших материалов.
Курс на осознанное и рациональное потребление затрагивает все сферы. Если бы заказчику в сегменте элитного загородного жилья еще десять лет назад сказали об экономии газа или воды, он бы просто вас не понял. И газ, и вода, и электричество в России по-прежнему стоят дешево – на фоне цен в той же Италии. Но, во-первых, так будет не всегда, а во-вторых – о тепловых насосах и солнечных батареях теперь говорят даже в хороших гостиных. Энергоэффективность, экология, зеленые технологии будут и дальше определять развитие загородной архитектуры.
Важной составляющей становится экологичный ландшафт, реализованный профессиональным дизайнером. Сейчас заказчики довольно часто заказывают и создание огорода на своем участке для выращивания экологически чистых овощей, зелени, которые бы обеспечивали потребности семьи.
Ну и главное – современный дом многофункционален, легок и быстр, как гаджет последней модели. Закрытая терраса может превращаться в лаунж-зону, спа-салон или библиотеку, а свет вообще проектируется так, что за мгновенье одно и то же пространство может измениться до неузнаваемости.