В развитие новой Москвы за пять лет вложено около 800 млрд рублей

Порядка 800 млрд руб. вложено в развитие новой Москвы за пять лет, рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Надо отметить, что порядка 600 млрд руб. вложили инвесторы и около 150 млрд руб. было выделено из бюджета города. Это инвестиции как в развитие жилой недвижимости, так и коммерческой, и дорог, и инженерной инфраструктуры», — сказал Жидкин.

Он отметил, что всего до 2035 г. в развитие новой Москвы будет вложено порядка 7,5 трлн руб.