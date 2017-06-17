Собянин объявил конкурс на разработку проектов кварталов реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации. Об этом он сообщил в Twitter. «Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов», — написал Собянин.

От также сообщил, что пригласил британское архитектурное бюро Foster and Partners и швейцарское Herzog & de Meuron принять участие в конкурсе. «Наша задача — не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду», — отметил мэр.

Сегодня мэрия подвела итоги голосования по программе реновации. За включение своего дома в проект программы реновации высказались жители 4079 домов (или 90% от общего числа). 276 домов (6%) отказались от сноса. Есть дома, где мнения разделились (4%). Не голосовали семь домов.