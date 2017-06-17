Власти Москвы выбрали подрядчика для подготовки проекта программы реновации

Департамент градостроительной политики Москвы выбрал победителя тендера на разработку предложений по программе реновации жилья. Из документов на сайте госзакупок следует, что тендер выиграл Научно-проектный центр «Развитие города». Он готов выполнить работу за 47,4 млн руб. Второй участник — «Регул» — просил 34,9 млн руб.

Целью тендера является разработка обосновывающих материалов для проекта программы «Реновация жилищного фонда в городе Москве», материалов для координации работ по развитию подлежащих реновации кварталов, подготовка проекта программы и ее аналитическое сопровождение.

Исполнитель в течение 110 дней с момента подписания контракта должен будет обработать перечни подлежащих реновации территорий города, систематизировать сведения о домах и окружающей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре.

Сегодня мэрия Москвы подвела итоги голосования. За включение своего дома в проект программы реновации высказались жители 4079 домов (или 90% от общего числа). 276 домов (6%) отказались от сноса. Есть дома, где мнения разделились (4%). Не голосовали («дома-молчуны») семь домов. Эти дома не попадут в программу.