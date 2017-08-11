Самые дешевые новостройки в старой Москве продаются в Гольянове – эксперты

Компания «ИРН консалтинг» составила рейтинг районов Москвы с самыми дешевыми новостройками в пределах МКАД. По их данным, дешевле всего квартиру сегодня можно купить в Гольянове. Там строится ЖК комфорт-класса «Level Амурская», где самые низкие предложения по ценам как за квадрат жилплощади, так и на квартиры в целом. На сегодняшний день в Гольянове можно купить студию площадью 19 кв. м за 2,5 млн руб. А минимальная стоимость одного «квадрата» в комплексе - 98 461 руб. По такой цене продается двухкомнатная квартира площадью 60 кв. м.

На втором месте по самой низкой стоимости за «квадрат» идет район Марьино, где в проекте ЖК «Домашний» можно купить двушку по цене 103 710 руб. за 1 кв. м. Минимальная стоимость квартиры в Марьине - 3,7 млн руб. за студию в 26,85 кв. м.

На третьем месте - район Западное Дегунино. Там трехкомнатная квартира в ЖК «На Базовской» предлагается по 103 767 руб. за 1 кв. м. Минимальная стоимость квартиры в этом районе - 3,9 млн руб. за студию площадью 25,33 кв. м (в ЖК «Селигер-сити»).