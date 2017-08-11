Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь ипотечникам‍

Правительство России выделило дополнительно более 2 млрд руб. на помощь отдельным категориям держателей ипотечных кредитов, имеющих сложности с их погашением. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию жилищного строительства.

«Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд руб., чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации», - сказал Медведев.

По его словам, помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями. «В особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Государственной думы, и уполномоченного по правам человека», - сказал Медведев.