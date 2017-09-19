Власти Москвы заплатят за снос гаражей на месте ТПУ «Петровско-Разумовская»

Владельцы подлежащих сносу гаражей на месте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Петровско-Разумовская» получат денежную компенсацию, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

Там уточнили, что выплату денежных компенсаций за освобождение территории ТПУ «Петровско-Разумовская» одобрила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

«Сносу подлежит ряд автостоянок на Дмитровском шоссе и в Локомотивном проезде. Всего на указанной территории находится 512 гаражей», – приводятся в сообщении слова председателя комитета, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.

На освобожденной территории планируется разместить ТПУ «Петровско-Разумовская», а также гостиничный комплекс с инфраструктурой.