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«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко не согласен с исковыми претензиями Минспорта

АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко не согласно с претензиями Минспорта России на сумму более 1 млрд руб., которые министерство подало в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Стройтрансгаза».

5 февраля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Минспорта к АО «Стройтрансгаз», которое является генподрядчиком строительства футбольных арен в Волгограде и Нижнем Новгороде, где должны состояться матчи чемпионата мира по футболу. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел, но суть претензий не раскрывается. В картотеке лишь указано, что иск относится к категории «экономические споры по гражданским правоотношениям».

По словам собеседника «РИА Новости», компания направила в суд документы, где изложила свою позицию и факты, в связи с которыми были допущены отклонения от графика завершения двух задач: устройство внутриплощадочных тепловых сетей на «Волгоград арене» в 2016 г. и монолитные работы по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 г.

Представитель «Стройтрансгаза» добавил, что данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с заказчиком (ФГУП «Спорт-Ин»). Генподрядчик считает претензии Минспорта РФ не подлежащими удовлетворению и рассчитывает, что вопросы по исковым заявлениям министерства будут решены судом в пользу компании.

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