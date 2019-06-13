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«Ъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В Минстрое отказались комментировать изданию эту информацию.

Сейчас предполагается, что с 1 июля все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетом (эскроу-счетов) при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Однако на совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

Ранее в Минстрое заявляли, что 70% возводимых в России домов смогут быть достроены по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте говорили, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут увеличиться примерно до 80–85% и более чем 90% соответственно, оценили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).