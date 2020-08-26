В России выросла стоимость аренды комнат

Больше всего – на 24,1% – с начала года выросла стоимость аренды комнат в Севастополе – до 9762 руб. в месяц, а также в Барнауле – на 18%, Пензе – на 15%, Волгограде – на 14,2%, Мурманске – на 12,3%, Сочи и Якутске – на 12,1%, Белгороде – на 9% и Астрахани – на 8,8%.