В России выросла стоимость аренды комнат
Стоимость аренды комнаты в среднем по России выросла на 1,5% с начала года – до 6734 руб. в месяц, к такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир». Они проанализировали динамику ставок аренды на комнаты, сдаваемые в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 000 человек.
Больше всего – на 24,1% – с начала года выросла стоимость аренды комнат в Севастополе – до 9762 руб. в месяц, а также в Барнауле – на 18%, Пензе – на 15%, Волгограде – на 14,2%, Мурманске – на 12,3%, Сочи и Якутске – на 12,1%, Белгороде – на 9% и Астрахани – на 8,8%.
«Подорожание самого экономичного съемного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике. Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжают в комнату. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20–30%», – объяснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Рост ставок зафиксирован в 39 городах, из них рост более чем на 5% отмечен в 15 городах. Наиболее существенно стоимость аренды комнат снизилась с начала года в Магнитогорске – на 19,3%, Тольятти – на 13,4%, Краснодаре – на 8,5%, Твери – на 8%, Набережных Челнах – на 7,7%, Чебоксарах – на 7,3% и Казани – на 5,2%.
«Примечательно, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (–6,5%), Московская область (–6,5%) и Санкт-Петербург (–4,6%). Возможно, исход из квартир в комнаты здесь не такой большой, а предложение настолько велико, что речь о подорожании пока не идет», – отметил Луценко.
Наиболее высокая средняя арендная ставка на комнаты, по данным портала, в Москве – 16 635 руб. в месяц, Сочи – 12 858 руб., Московской области – 11 955 руб., Санкт-Петербурге – 11 903 руб. и Сургуте – 11 590 руб., наиболее низкая – в Магнитогорске – 3900 руб., Новокузнецке – 4072 руб., Курске – 4485 руб., Тольятти – 4527 руб. и Волжском – 4625 руб.