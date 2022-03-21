Минстрой пообещал скорректировать льготные ипотечные программы
Минстрой РФ разрабатывает новые критерии программ льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Предложения разрабатываются совместно с Минфином и ЦБ.
«Сегодня Министерство строительства и ЖКХ РФ под руководством курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минфином России и Центральным банком России готовят предложения по корректировке всех льготных программ с точки зрения сроков, условий и возможных преференций для того, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий», — приводит слова министра ТАСС.
По его словам, конкретные параметры еще прорабатываются, но будут представлены в ближайшее время. Корректировка программ льготной ипотеки вошла в разрабатываемый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях новых западных санкций.
На прошлой неделе Хуснуллин сообщил, что правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с господдержкой. При этом по некоторым из них ставки могут поднять, в таком случае вырастет и максимальная сумма кредита. Как отметил вице-премьер, в результате дополнительная нагрузка на бюджет в текущем году составит более 200 млрд руб.
В России действуют несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по ставке в 7% годовых. Сумма кредита по этой программе ограничена 3 млн руб. В рамках семейной ипотеки кредит на покупку жилья по субсидированной ставке 6% могут взять семьи с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Максимальная сумма составляет 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — 6 млн руб.
С 2020 г. также действует программа сельской ипотеки, позволяющая приобрести жилье в сельском поселении, со ставкой не более 3% годовых. Максимальная сумма кредита для большинства регионов составляет 3 млн руб. (в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах ДФО — 6 млн). В 2019 г. была запущена программа «Дальневосточная ипотека», по которой кредиты выдаются под 2% на покупку жилья в ДФО.
ЦБ с 28 февраля поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых на фоне санкций, введенных в отношении России США, Евросоюзом и рядом других стран за военную операцию на Украине.