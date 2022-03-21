Минстрой пообещал скорректировать льготные ипотечные программы

В России действуют несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по ставке в 7% годовых. Сумма кредита по этой программе ограничена 3 млн руб. В рамках семейной ипотеки кредит на покупку жилья по субсидированной ставке 6% могут взять семьи с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Максимальная сумма составляет 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — 6 млн руб.