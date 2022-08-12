Газета
Недвижимость

Путин поручил сократить количество неучтенных в ЕГРН объектов

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных», в рамках которой планируется к 2024 г. внести поправки в законодательство о сокращении числа незарегистрированных объектов в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, мера коснется незарегистрированных земельных участков, границы которых не определены в соответствии с требованиями законодательства, а также используемых физическими и юридическими лицами объектов недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРН.

Кроме этого, мера коснется объектов муниципальной или государственной собственности, которые используются без законных на то оснований. Срок реализации поручения определен до 1 января 2024 г.

Также губернаторам субъектов РФ поручено до начала 2027 г. завершить работы по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. Данные необходимо направить в ЕГРЛ.

Помимо этого, губернаторам необходимо предусмотреть средства на финансирование мероприятий государственной программы «Национальной системы пространственных данных» на очередной финансовый год и плановый период. Доклад должен быть готов к 2024 г., после чего он будет подготавливаться ежегодно, говорится в поручении.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных