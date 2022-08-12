Путин поручил сократить количество неучтенных в ЕГРН объектов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных», в рамках которой планируется к 2024 г. внести поправки в законодательство о сокращении числа незарегистрированных объектов в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, мера коснется незарегистрированных земельных участков, границы которых не определены в соответствии с требованиями законодательства, а также используемых физическими и юридическими лицами объектов недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРН.
Кроме этого, мера коснется объектов муниципальной или государственной собственности, которые используются без законных на то оснований. Срок реализации поручения определен до 1 января 2024 г.
Также губернаторам субъектов РФ поручено до начала 2027 г. завершить работы по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. Данные необходимо направить в ЕГРЛ.
Помимо этого, губернаторам необходимо предусмотреть средства на финансирование мероприятий государственной программы «Национальной системы пространственных данных» на очередной финансовый год и плановый период. Доклад должен быть готов к 2024 г., после чего он будет подготавливаться ежегодно, говорится в поручении.
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