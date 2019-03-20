Умный HR: как интеллектуальные технологии совершают революцию в кадровом вопросе

Современные облачные платформы для управления кадровыми процессами уже экономят многим российским компаниям сотни миллионов рублей. Но будущее HR — это интеллектуальные системы, которые способны брать на себя большую часть подбора и найма сотрудников, обучать их и предотвращать увольнения. Такие разработки есть у компании SAP, и они уже успешно применяются.

HR-процессы — найм и адаптация работников, оценка результатов их труда и его оплата — жизненно важные элементы работы любой компании. Они затрагивают каждого сотрудника, независимо от того, какую должность он занимает. Парадокс, что модернизацией HR-процессов часто занимаются по остаточному принципу. Часто в компании налажено роботизированное производство, но сотрудники продолжают носить в отдел кадров бумажные заявления и всевозможные отчеты. А сами HR-специалисты взаимодействуют с персоналом через десяток разрозненных устаревших систем. В первую очередь от этого страдает эффективность: по данным Bersin by Deloitte, HR-службы многих компаний тратят на учет и администрирование процессов больше времени, чем на свою главную задачу — поиск талантов.

Между тем отлаженная работа HR-подразделения может сэкономить тысячи часов рабочего времени и сотни миллионов рублей. Согласно SAP Performance Benchmarking, прозрачные HR-процессы на 32 % снижают текучесть кадров, а качественная HR-аналитика позволяет увеличить выручку на 20 %. Достигнуть таких результатов помогает внедрение облачных платформ и интеллектуальных решений, в том числе тех, которые производит SAP.

Облачные платформы делают бизнес эффективнее

Интегрированная облачная HR-платформа — это информационная система, которая выполняет множество задач. Она хранит все данные о сотрудниках, дает легкий доступ к этой информации и возможности для её анализа. Это связывает друг с другом и позволяет автоматизировать разные HR-процессы. Например, по данным о выполнении KPI и результатам аттестации сотрудников она может автоматически рассчитывать премии и готовить планы развития на следующий год.

Облачная технология, на которой построена такая система, позволяет оперативно и удаленно решать с помощью HR-системы все возможные кадровые задачи, что важно для компаний с большим количеством разрозненных филиалов. Любой сотрудник может в удобное время подключиться к системе с помощью компьютера или смартфона и подать заявление на отпуск или отправить запрос коллегам.

Принцип работы облачных HR-платформ можно продемонстрировать на примере решений SAP, которые уже используют компании в России.

Российское подразделение спортивного ритейлера «Декатлон», объединив HR-процессы на платформе SAP SuccessFactors, дало сотрудникам возможность самостоятельно выполнять стандартные кадровые процессы. Они через личный кабинет оформляют отпуска, больничные, командировки и выполняют другие операции, которые раньше требовали участия отдела кадров. Даже при найме сотрудник самостоятельно вносит в систему личные данные. Благодаря этому «Декатлон» тратит на обеспечение кадровых процессов в 2 раза меньше, чем до внедрения платформы, а проходят все кадровые операции в 2 раза быстрее. Затраты на внедрение решения SAP окупились за год.

Сеть гипермаркетов «Ашан» оценивает выгоду от внедрения решения SAP HCM в России в 266 млн рублей. Она позволила автоматизировать учет рабочего времени и расчет зарплаты, оптимизировала сбор кадровых данных. 42,5 тыс. сотрудников получили доступ в общее информационное поле: каждый может в любой момент узнать внутренние новости или посмотреть свой график работы. Информация о кадровых изменениях (найм, перевод, увольнение) стала обрабатываться в разы быстрее, а эффективность HR-департамента выросла вдвое. В масштабах всей сети «Ашан» в России только затраты на администрирование данных сотрудников сократились на 16 млн рублей, на ведение зарплатных табелей — на 40 млн рублей.

На что способны интеллектуальные HR-системы

Сбор и обработка больших данных, которые обеспечивают облачные HR-системы, дают компаниям основу для следующего шага — построения полностью автоматизированных интеллектуальных HR-процессов на базе машинного обучения. Это подразумевает еще более высокий уровень эффективности. Умные системы самостоятельно анализируют информацию и принимают решения без участия человека. Они способны полностью заменить HR-специалистов в кадровых процессах. В результате работа выполняется быстрее, а у сотрудников появляется время на стратегические и творческие задачи.

Передовые предприятия уже внедряют элементы таких систем, запуская отдельные умные процессы.

Интеллектуальный рекрутинг. Когда компания ищет сотрудников, рекрутеру приходится отсматривать десятки резюме и оценивать, насколько каждый кандидат отвечает требованиям к вакансии. Это трудоемкий и неэффективный процесс. По статистике, рекрутер приглашает на работу только 5—10% тех кандидатов, чьи резюме он изучал. Но, даже прикладывая столько усилий, он может совершить ошибку. Например, отказать подходящему кандидату, потому что в резюме содержится что-то, что не понравилось лично ему.

Современные интеллектуальные HR-системы уже умеют решать такие проблемы. Они помогают быстрее закрывать вакансии, сократить затраты на подбор персонала и повысить его качество, устранив человеческий фактор. Так, в 2018 году SAP создала для крупного банка умную систему рекрутинга, основанную на машинном обучении. Подбирая сотрудников, она автоматически анализирует резюме и открытые профили соискателей в соцсетях. А потом сравнивает их с данными о людях, которые уже прошли отбор на аналогичную позицию и успешно работают в компании. Если профиль соискателя похож на профиль успешного сотрудника, система рекомендует нанять его и поясняет причины выбора.

Интеллектуальная карьера и обучение сотрудников. Как правило, компаниям выгодно закрывать ключевые позиции внутренними кандидатами, то есть назначать на должность человека из числа уже действующих сотрудников. Но риск ошибиться с выбором высок и в этом случае. Сотрудник может не справиться с более ответственной работой, а его коллеги будут демотивированы, если повышение получит не самый достойный специалист.

Умная система, разработанная SAP, анализирует опыт, навыки и результаты аттестаций каждого конкретного сотрудника, а затем находит наиболее подходящие ему позиции для карьерного роста. Она подсказывает каждому, какие навыки нужно подтянуть, чтобы увеличить шансы на новую должность, и самостоятельно назначает нужные для этого курсы повышения квалификации. Заранее подготовившись, человек может с высокой вероятностью продвинуться по карьерной лестнице, как только появится вакансия, и сразу успешно приступить к работе. Прозрачные условия роста внутри компании повышают мотивацию сотрудников, а руководители всегда имеют пул внутренних кандидатов на важные вакансии.

Сохранение ценных кадров в компании. Интеллектуальные HR-системы постоянно развиваются и в будущем смогут решать еще более сложные задачи. Например, один из главных кадровых рисков — неожиданное увольнение ключевого сотрудника. Умные системы будут способны вовремя предсказать это, анализируя коммуникацию сотрудника, и оценить резкие изменения рабочего поведения. Например, система заметит, если сотрудник станет медленнее откликаться на задачи, писать меньше писем или срывать сроки отправки документов. Система сравнит эти данные с историями сотрудников, которые увольнялись по собственному желанию. Если в их поведении окажется достаточно совпадений, машина порекомендует руководителю выяснить причину демотивации и помочь сотруднику. В лучшем случае это поможет сохранить в компании ценного специалиста, а в худшем, если увольнения не избежать, заблаговременно найти замену.

Примеры российских компаний показывают: внедрение облачных HR-платформ и интеллектуальных систем уже сейчас дает весомые выгоды. В будущем же они станут критически важным условием успешной конкуренции. Дело в том, что персонал — ключевой фактор перехода к концепции интеллектуального предприятия. А по подсчетам Advance2000, такие предприятия способны привлекать клиентов в 23 раза лучше традиционных и добиваться в 19 раз более высокой окупаемости инвестиций.

Узнать больше об интеллектуальных HR-сценариях, которые уже сейчас используются ведущими российскими компаниями, вы сможете на SAP Forum 2019 17 апреля

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