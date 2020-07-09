В России выявлено 6509 новых случаев заболевания коронавирусом

Москва среди регионов России с начала пандемии удерживает лидерство по числу случаев заболевания COVID-19.Прирост за последние сутки составил 568 новых случаев. Общее число заболевших в столице увеличилось до 227 363. С начала пандемии в Москве умерли 4059 пациентов с COVID-19, из них 32 человека за последние сутки. Всего от вируса вылечились 162 086 человек (1173 за минувший день), лечение продолжают получать 61 218 пациентов.