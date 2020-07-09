В России выявлено 6509 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлено 6509 новых случаев заболевания коронавирусомОбщее число заразившихся увеличилось до 707 301 человека
За последние сутки в России врачи диагностировали коронаварисную инфекцию еще у 6509 человек, сообщил оперативный штаб. В 27,3% новых случаев у заразившихся не было симптомов заболевания. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 707 301 человека. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется уже две недели подряд.
За минувшие сутки умерли 176 пациентов с COVID-19 и двусторонней пневмонией, всего с начала пандемии в стране скончались 10 843 заболевших.
За весь период от вируса вылечились 481 316 человек, из них 8805 – за прошедшие сутки. Активными остаются 215 142 случая.
Москва среди регионов России с начала пандемии удерживает лидерство по числу случаев заболевания COVID-19.Прирост за последние сутки составил 568 новых случаев. Общее число заболевших в столице увеличилось до 227 363. С начала пандемии в Москве умерли 4059 пациентов с COVID-19, из них 32 человека за последние сутки. Всего от вируса вылечились 162 086 человек (1173 за минувший день), лечение продолжают получать 61 218 пациентов.
На втором месте среди российских регионов по числу заболевших – Подмосковье. В Московской области за прошедшие сутки диагностировано 192 новых случая. Общее число подхвативших вирус в этом регионе увеличилось до 59 908. С начала пандемии в регионе скончались 979 заболевших, вылечились 39 992 пациента, продолжают лечение 19 007 человек.
В топ-5 регионов России по числу заболевших COVID-19 также входят Петербург (26 681), Нижегородская (19 465) и Свердловская области (15 068). На шестом месте рейтинга – Ханты-Мансийский автономный округ (11 406), на седьмом – Ростовская область (10 441), на восьмом – Красноярский край (10 106). В других российских регионах число заразившихся не превышает 10 000 человек.
В мире коронавирус выявлен уже у 12,04 млн человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 в мире скончались 549 508 человек.