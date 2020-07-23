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Число больных с коронавирусом в России выросло менее чем на 6000 за день

Всего в стране выявлено более 795 000 случаев
Дарина Бухарова Юрий Литвиненко
Александр Гальперин / РИА Новости

Коронавирус в России к 23 июля обнаружен еще у 5848 людей за сутки, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Общее число случаев достигло 795 038 человек. При этом за сутки подтверждено 147 летальных случаев. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 12 892.

За прошедшие сутки в России выздоровели 8277 человек. Число выздоровевших в России с начала пандемии составило 580 330 человек.

По данным оперативного штаба, в Москве выявлено 608 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев в городе к 23 июля достигло 235 971, выздоровели 173 392 больных COVID-19.

Помимо Москвы, число заражений за сутки выросло в Свердловской области (249), Нижегородской области (202), Ханты-Мансийском автономном округе ( 198), Санкт-Петербурге (184), Мурманской области (177). В первую десятку по числу заболевших также вошли Иркутская область (176), Ямало-Ненецкий автономный округ (170), Алтайский край (166), Московская область (145), Красноярский край (133).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 23 июля, превысило 15,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,9 млн из них приходится на США, более 2,2 млн – на Бразилию, 1,2 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 623 897 человек, более 143 190 из них – в США и около 82 771 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных