Число больных с коронавирусом в России выросло менее чем на 6000 за день

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 23 июля, превысило 15,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,9 млн из них приходится на США, более 2,2 млн – на Бразилию, 1,2 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 623 897 человек, более 143 190 из них – в США и около 82 771 – в Бразилии.