Число больных с коронавирусом в России выросло менее чем на 6000 за день

Число больных с коронавирусом в России выросло менее чем на 6000 за деньВсего в стране выявлено более 795 000 случаев
Коронавирус в России к 23 июля обнаружен еще у 5848 людей за сутки, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Общее число случаев достигло 795 038 человек. При этом за сутки подтверждено 147 летальных случаев. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 12 892.
За прошедшие сутки в России выздоровели 8277 человек. Число выздоровевших в России с начала пандемии составило 580 330 человек.
По данным оперативного штаба, в Москве выявлено 608 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев в городе к 23 июля достигло 235 971, выздоровели 173 392 больных COVID-19.
Помимо Москвы, число заражений за сутки выросло в Свердловской области (249), Нижегородской области (202), Ханты-Мансийском автономном округе ( 198), Санкт-Петербурге (184), Мурманской области (177). В первую десятку по числу заболевших также вошли Иркутская область (176), Ямало-Ненецкий автономный округ (170), Алтайский край (166), Московская область (145), Красноярский край (133).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 23 июля, превысило 15,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,9 млн из них приходится на США, более 2,2 млн – на Бразилию, 1,2 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 623 897 человек, более 143 190 из них – в США и около 82 771 – в Бразилии.