Международные договоры России проверят на соответствие основам нравственности

До изменения Конституции в 2020 г. в России существовал приоритет международного права. Теперь по запросам властей вопрос о допустимости исполнения в России решений межгосударственных органов и судов, основанных на международных договорах, будет решать Конституционный суд. Однако даже в обновленной Конституции нет упоминания о запрете исполнять решения межгосударственных органов, трактовки которых противоречат «основам правопорядка и нравственности». В пояснительной записке расширение конституционных положений объясняется тем, что «семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».