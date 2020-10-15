Международные договоры России проверят на соответствие основам нравственности

Международные договоры России проверят на соответствие основам нравственностиПрезидент предложил запретить безнравственные трактовки международных норм в Семейном кодексе
Правила международных договоров, касающиеся семейного законодательства, не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить не только Конституции, но и «основам правопорядка и нравственности». Это положение позволит избежать регистрации в России однополых браков, заключенных за рубежом, поясняет источник «Ведомостей».
Внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России подобных правил международных договоров предложил президент России Владимир Путин, проект внесен им в Госдуму вечером 14 октября. Президентская поправка должна привести положения семейного законодательства в соответствие с обновленной статьей 79 Конституции, которая не допускает применения в России решений межгосударственных органов, основанных на противоречащих Конституции России трактовках международных договоров, сказано в пояснительной записке.
До изменения Конституции в 2020 г. в России существовал приоритет международного права. Теперь по запросам властей вопрос о допустимости исполнения в России решений межгосударственных органов и судов, основанных на международных договорах, будет решать Конституционный суд. Однако даже в обновленной Конституции нет упоминания о запрете исполнять решения межгосударственных органов, трактовки которых противоречат «основам правопорядка и нравственности». В пояснительной записке расширение конституционных положений объясняется тем, что «семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».
По логике, рассматривать эти вопросы должен также Конституционный суд, полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. Однако в числе как действующих, так и новых полномочий, которыми предполагается наделить Конституционный суд (соответствующий законопроект рассматривается Госдумой), такое полномочие отсутствует. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не стал комментировать положения этого законопроекта.
Предложенный президентом запрет касается прежде всего однополых браков, объяснил собеседник «Ведомостей» в рабочей группе по поправкам к Конституции. Источник, в частности, привел в пример браки, которые гомосексуалы заключают за рубежом; были случаи, когда в России МФЦ их регистрировали. В соответствии с предложенной президентом нормой вводится запрет на то, чтобы однополые браки регистрировались в России, указывает источник, в обновленной Конституции брак трактуется как союз между мужчиной и женщиной
Запрет применять договоры в случае противоречия нравственности и правопорядку выглядит странно, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, ведь нравственность и безнравственность — категории скорее морали, чем права.