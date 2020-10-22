В России за сутки выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 заболевших, 290 человека умерли. Всего на сегодняшний день в стране число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1 463 306. За весь период пандемии умерли 25 242 пациента, выздоровели 1 107 988 человек.