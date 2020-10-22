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В России за сутки выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса

В Москве 4413 новых заболевших
Ведомости
Кирилл Зыков / РИА Новости

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 заболевших, 290 человека умерли. Всего на сегодняшний день в стране число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1 463 306. За весь период пандемии умерли 25 242 пациента, выздоровели 1 107 988 человек. 

21 октября оперштаб сообщал о 15 700 новых случаях коронавируса. 20 октября сообщалось о рекордных 16 319 новых заболевших.

В Москве за сутки зафиксировали 4 413 новых заболевших, 2 519 пациентов выздоровели, 66 человек умерли. Всего в столице выявлено 381 430 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+697), Подмосковье (+462), Нижегородская (+354) и Ростовская (+297) области.

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Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (381 430). На втором и третьем местах по числу случаев заболевших — Московская область (82 305) и Санкт-Петербург (54 668).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных