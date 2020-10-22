В России за сутки выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили почти 16 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 4413 новых заболевших
За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 заболевших, 290 человека умерли. Всего на сегодняшний день в стране число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1 463 306. За весь период пандемии умерли 25 242 пациента, выздоровели 1 107 988 человек.
21 октября оперштаб сообщал о 15 700 новых случаях коронавируса. 20 октября сообщалось о рекордных 16 319 новых заболевших.
В Москве за сутки зафиксировали 4 413 новых заболевших, 2 519 пациентов выздоровели, 66 человек умерли. Всего в столице выявлено 381 430 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+697), Подмосковье (+462), Нижегородская (+354) и Ростовская (+297) области.
Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (381 430). На втором и третьем местах по числу случаев заболевших — Московская область (82 305) и Санкт-Петербург (54 668).